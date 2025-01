Escursione facile nei video: scoprono che non è così

CASARGO (Lecco) Dai video e dalle foto sui social sembrava che l’Anello del Giumello, sul monte Muggio, a Casargo in Valsassina, fosse un’escursione facile. E invece quando hanno raggiunto il versante nord hanno trovato il ghiaccio, stava inoltre già calando il buio e la temperatura cominciava a scendere rapidamente, ma loro non era adeguatamente equipaggiati né sufficientemente preparati per affrontare simili condizioni. I quattro studenti – tutti milanesi, due ragazze di 21 e 24 anni e due ventiquattrenni –, piuttosto che rischiare oltre, consapevoli di essersi cacciati un una brutta situazione, hanno così chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico d’emergenza, che a loro volta hanno subito mobilitato i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

"Abbiamo freddo, stiamo congelando", hanno più volte sollecitato l’intervento dei soccorritori. Per questo dalla base di Villa Guardia dono decollati pure i soccorritori dell’eliambulanza di Areu. Una volta recuperati sani e salvi, sono stati trasferiti con il mezzo di emergenza aerea a Margno e poi da qui riaccompagnati all’Alpe Giumelllo dove avevano posteggiato l’auto, con cui poi sono tornati a casa. "È molto importante programmare bene l’itinerario ed è meglio verificare sempre da chi si hanno le informazioni prima di partire, anche se il percorso sembra relativamente facile – avverte e ribadisce Alessandro Spada, capostazione del Soccorso alpino valsassinese –. In inverno la montagna ha caratteristiche del tutto differenti rispetto alle altre stagioni e non bisogna mai considerare banali escursioni che, magari viste nelle foto sui social, possono sembrare alla portata di tutti. Come Soccorso alpino consigliamo sempre di fare attenzione, anche a quote basse, a situazioni in cui ci possono essere per esempio dei tratti ghiacciati".

L’anno scorso sulle montagne della Valsassina, del lago di Como, del Triangolo Lariano, del Ceresio, della provincia di Varese e dell’Oltrepò pavese sono morte 34 persone in montagna, a volte in incidenti che, con più accortezza e maggior preparazione, si sarebbero potuti evitare.

Daniele De Salvo