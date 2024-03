L'appello dei genitori di Edo, il 17enne di Colico scomparso. ''Cucciolo, torna a casa''

Colico (Lecco), 24 marzo 2024 – “Cucciolo torna subito da noi, ti stiamo aspettando a braccia aperte”. E' l'appello del papà e della mamma di Edoardo Galli, il 17enne di Colico che manca da casa ormai da giovedì. Edo doveva andare a scuola, a Morbegno, dove frequenta il liceo, ma non è mai entrato in classe. Da quel momento nessuno lo ha più visto né ha saputo nulla di lui. Il suo cellulare inoltre risulta spento. Più trascorre il tempo, più l'apprensione aumenta.

L'appello dei genitori

“Torna, che ti stiamo aspettando tutti – è l'appello dei genitori tramite i social e il sito della trasmissione Chi l'ha visto? -. Vieni subito, ovunque tu sia. Ti stiamo aspettando tutti, siamo tutti preoccupati”. Anche i nonni lo aspettavo: “I nonni, non hai idea di come stanno in questo momento”. Per questo i genitori lo supplicano di tornare: “Ti preghiamo, torna. Tutti ti vogliamo bene, per favore torna. Cucciolo, ti aspettiamo a braccia aperte”.

Edoardo

Edoardo è alto 1 metro e 80, ha capelli castani, occhi grigi, porta gli occhiali. Al momento dell'allontanamento indossava un giubbino di jeans di blu scuro, un pile, pantaloni beige, scarpe bianche "Adidas". Sopra l'occhio destro ha una lieve cicatrice. Dalla prefettura hanno diramato la sua foto e chiesto aiuto per cercarlo. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a chiamare immediatamente i carabinieri di Colico al numero 0341.940106. Ogni indicazione può essere utile.

L'allontanamento

Edoardo, che ha 17 anni appunto e abita a Colico in provincia di Lecco con i genitori. giovedì , il 21 marzo, 21 marzo, come ogni mattina è uscito per andare a scuola ma non è entrato in classe e nemmeno è ritornato a casa. Quando non è rientrato all’orario previsto, il padre ha cominciato a chiamarlo ma il suo cellulare risulta già spento. I genitori hanno subito presentato denuncia di scomparsa. Si tratta di un allontanamento volontario.