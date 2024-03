Colico, Edoardo non si trova: continuano ricerche del 17enne scomparso

Colico (Lecco), 23 marzo 2024 – Edoardo non si trova. Ancora nessuna traccia di Edoardo Galli, il 17enne di Colico scomparso da casa giovedì pomeriggio. E' stato invece rintracciato il coetaneo di Berbenno che era sparito pure lui lo stesso giorno di Edoardo. I due vanno entrambi scuola a Morbegno, sebbene frequentino istituti diversi: si era quindi anche ipotizzato e quasi sperato che magari fossero scappati insieme, ma così non è stato. Mentre appunto il 17enne di Berbenno è stato ritrovato a casa della sorella a Bologna, di Edoardo al momento continua a non sapersi nulla.

Le ricerche

Le sue ricerche quindi proseguono, come continuano le indagini dei carabinieri per cercare di stabilire almeno quale direzione abbia preso ed eventualmente con chi. Al momento della scomparsa Edoardo indossava un giubbetto di jeans di colore blu scuso, un pile e pantaloni beige. Ai piedi aveva scarpe bianche di marca Adidas. Dalla prefettura è stato attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. E' stata divulgata la foto di Edoardo, che è stata consegnata pure a tutti gli operatori delle forze dell'ordine. Chiunque lo veda telefoni ai carabinieri al numero 0341.940106