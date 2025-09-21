La scuola tra gli alberi

Cecilia Daniele
La scuola tra gli alberi
Lecco
21 set 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Lecco, incidenti in montagna e in strada: ultima domenica d'estate da bollino rosso

Numero gli interventi dei soccorritori del Soccorso alpino e di Areu per assistere escursionisti e motociclisti

Lecco, 21 settembre 2025 – Infortuni in montagna e incidenti in strada nel Lecchese durante l'ultima domenica d'estate. I soccorritori del Soccorso alpino si sono messi in marcia e i sanitari dell'eliambulanza sono decollati diverse volte per recuperare e assistere escursionisti infortunati o in difficoltà.

A Mandello del Lario è stato soccorso un escursionista di 39 anni caduto in Grignetta. A Ballabio si è infortunato un 39enne. Sopra Lecco è stato recuperato un uomo di 48 anni rimasto bloccato in una zona impervia e poco accessibile. A Esino Lario una signora di 62 anni si è rotta una gamba sul Monte Pilastro.

Sulla Sp 72 a Bellano è invece rimasto a terra un motociclista di 22 anni di Alserio, Como: ha urtato un automobilista che arrivava dalla direzione opposta. Ha riportato un trauma cranico e altre lesioni. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese, che, dopo averlo stabilizzato e immobilizzato, lo hanno trasferito in sicurezza in ambulanza in ospedale a Lecco, dove è stato ricoverato. 

