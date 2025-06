Abbadia Lariana: schianto sulla provinciale, la quindicenne ferita è in Terapia intensiva

Abbadia Lariana, 3 giugno 2025 – Incidente di lunedì sera sulla strada provinciale 72: le condizioni dei tre feriti. La più grave, al momento, è la più giovane, una ragazzina di 15 anni residente ad Abbadia, il paese in cui si è verificato l’incidente.

La minorenne è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Lecco. Le sue condizioni sono considerate gravi. Un sedicenne di Calolziocorte, invece, è ricoverato in osservazione.

I due minorenni erano a bordo di una motocicletta che si è schiantata contro l’automobile guidata da una quarantanovenne di Abbadia Lariana, dimessa dopo che gli accertamenti condotti nella notte hanno dato esito negativo. La donna era stata portata in ospedale, più che per le contusioni riportate, per lo stato di choc in cui versava.

La scena dell'incidente ad Abbadia Lariana

L’intervento dei soccorsi è stato massiccio. Sul luogo dell’incidente, lungo il tratto di strada che attraversa il centro del paese, sono intervenuti gli operatori di Areu con l’eliambulanza decollata da Como, l’automedica, i volontari della Croce rossa di Lecco e di Galbiate e quelli del Soccorso degli alpini di Mandello del Lario. Gli operatori dell'eliambulanza, per guadagnare minuti preziosi, si sono calati a terra con il verricello. A illuminare la discesa il potente faro montato sull'elicottero.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che hanno messo in sicurezza i mezzi, oltre a carabinieri e agenti della polizia stradale che si sono divisi i compiti, fra rilievi e gestione della viabilità.

Nel 2023, nel punto in cui si è verificato l’incidente di ieri sera, era morto un motociclista di 26 anni.