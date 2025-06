Abbadia Lariana, incidente sulla Provinciale 72: tre feriti gravi, due sono minorenni

Abbadia Lariana (Lecco), 2 giugno 2025 – Gravissimo incidente stradale ad Abbadia Lariana sulla Sp 72. Sono rimaste ferite almeno tre persone. Tra loro una una ragazzina di 15 anni, un sedicenne e una donna di 49 anni.

La scena dell'incidente ad Abbadia Lariana

L'incidente è successo nella serata di oggi, lunedì 2 giugno, lungo il tratto di provinciale rivierasca che attraversa il paese sula sponda orientale del lago di Como. Le persone coinvolte nello schianto viaggiavano su due moto e a bordo di un'auto.

Ad Abbadia sono intervenuti i soccorritori di Areu con l'eliambulanza di Como, l'automedica e i volontari della Croce rossa di Lecco e di Galbiate del Soccorso degli alpini di Mandello del Lario. Gli operatori dell'eliambulanza, per guadagnare minuti preziosi, si sono calati a terra con il verricello. A illuminare la discesa il potente faro montato sull'elicottero. I piloti hanno poi cercato un punto di atterraggio. Con loro c’erano pure i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, i carabinieri e gli agenti della Polizia stradale.

I soccorritori si sono trovati a fronteggiare uno scenario devastante. Dopo la prima assistenza, e una volta stabilizzati e messi in sicurezza, i feriti sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale. La più giovane, e probabilmente anche quella che ha subito le ferite più gravi, è stata portata con l'eliambulanza. La Strada provinciale 72 è stata chiusa al transito e gli automobilisti, rimasti bloccati in conda, sono stati invitati ad invertire la marcia per lasciare libera la strada e permettere, in questo modo, ai soccorritori di transitare.