Lecco, incidente in galleria: ferito anche un 12enne. Chiusa la nuova Lecco-Ballabio

Lecco, 13 maggio 2025 – Tre feriti, tra cui un ragazzino di 12 anni, e strada chiusa. È il bilancio dell'incidente – l'ennesimo – successo oggi in una galleria della nuova Lecco – Ballabio.

L'incidente si è verificato poco prima della 17 all'interno del tunnel del Passo del lupo del Raccordo per la Valsassina della Statale 36. Il conducente di una Volkswagen ha perso il controllo dell'auto che guidava, probabilmente in seguito allo scontro con un altro veicolo: è finito contro una parete del tunnel, il mezzo si è ribaltato e ha proseguito la corsa sul tettuccio per parecchi metri.

A bordo erano tre in tutto. Sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco che li hanno liberati dalla macchina. In seguito al ribaltamento infatti il tetto dell'auto si è schiacciato e deformato. In due, compreso il 12enne, sono stati poi trasferiti d'urgenza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco. Gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas hanno temporaneamente chiuso la nuova Lecco – Ballabio per consentire le operazioni di salvataggio, i rilievi dell'incidente, la rimozione dei due veicoli incidentati e poi la messa in sicurezza della galleria.