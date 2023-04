Incidente nella galleria della nuova Lecco-Ballabio: 4 feriti, uno è grave

Lecco, 4 aprile 2023 – Incidente nella galleria della nuova Lecco – Ballabio. Nell'incidente sono rimaste coinvolte cinque persone che viaggiavano a bordo di tre auto. In quattro sono rimaste ferite, una in maniera grave. Lo schianto si è verificato el pomeriggio di oggi nella galleria Valsassina, all'innesto tra la Statale 36 e la diramazione della SS 36 per la Valsassina, la nuova Lecco – Ballabio appunto. Una donna di 31 anni che era alla guida di una dei tre veicoli si è rotta il bacino e ha riportato traumi all'addome.

E' stata ricoverata d'urgenza in ospedale al vicino Alessandro Manzoni di Lecco. La prognosi per lei è riservata, ma non sembra versare in pericolo di vita. A bordo con lei c'era un 53enne che invece ha rimediato un trauma al collo e sempre all'addome: pure lui è stato trasferito in ospedale. Nella carambola sono rimasti feriti poi gli altri due conducenti; un 72enne ferito ad un ginocchio e un 59enne, che, dopo le prime cure, ha preferito non essere accompagnato al Pronto soccorso nemmeno per essere sottoposto ad un controllo.

Sono stati tutti soccorsi dai sanitari di Areu con i volontari del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e Volontari del soccorso di Calolziocorte. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale. Dierci giorni fa in una galleria sulla nuova Lecco - Ballabio ha perso la vita in un incidente frontale Alessandro Dallatorre, dirigente delle giovanili dell'Inter di 26 anni che abitava a Sesto San Giovanni.