Schianto in moto ad Abbadia Lariana: Eleonora, 15 anni, è stata operata ma è ancora in coma e la prognosi rimane riservata

Abbadia Lariana (Lecco), 5 giugno 2025 – È stata operata d’urgenza Eleonora, la studentessa di 15 anni che lunedì sera 2 giugno è rimasta coinvolta in un incidente in moto sulla provinciale 72 ad Abbadia Lariana. Era in moto, su un 125 da cross di quelli che vanno di moda tra i giovanissimi, con un suo amico, di qualche mese più grande di Calolziocorte: sono stati urtati da una 49enne del paese al volante di un’utilitaria che arriva dall’altra parte e stava svoltando alla sua sinistra.

La conducente sotto choc

“Non li ho visti", ha raccontato in lacrime sotto shock. Pioveva, era buio e sull’asfalto bagnato si riflettevano le luci dell’illuminazione pubblica e degli altri veicoli. Eleonora, dopo essere stata scaraventata a terra, proprio nel punto dove il 19 giugno di due anni fa ha perso la vita un motociclista di 26 anni, ha perso il casco, che le è volato via a una ventina di metri di distanza.

La prognosi è riservata

Ha così picchiato la testa, riportando una gravissimo trauma cranico. Ora è ricoverata in stato di coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Nonostante l’intervento a cui è stata sottoposta per ridurre le lesioni e limitare i possibili danni sia riuscito, la prognosi resta estremamente riservata. Determinante saranno i prossimi giorni per valutare il possibile decorso. L’automobilista che ha investito lei e l’amico, che invece è uscito dall’incidente praticamente illeso, è ora indagata a piede libero per lesioni personali stradali gravissime.