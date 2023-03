Alessandro Dallatorre morto a 26 anni sulla Lecco-Ballabio, la dinamica dell’incidente

Lecco, 26 marzo 2023 – E' stato Alessandro a invadere la corsia opposta. Non ha sconfinato del tutto. Ha superato solo in parte la linea di mezzaria, ma abbastanza per schiantarsi contro l'auto di Silvia che arrivava dall'altra parte. Dai primi accertamenti risulterebbe che sia stato Alessandro Dallatorre, il 26enne di Sesto San Giovanni dirigente delle giovanili dell'Inter, a innescare l'incidente in cui lui stesso ha perso la vita nel tunnel della nuova Lecco – Ballabio.

Alessandro scendeva, percorreva il raccordo della Statale 36 per la Valsassina in discesa diretto verso casa. Non conosceva bene la strada e avrebbe allargato una curva poiché andava un poco oltre il limite dei 50 chilometri orari; non perché stesse schiacciando sul pedale dell'acceleratore, ma perché la pendenza in quel tratto è molto elevata, il raggio di sterzata non è costante ed è facile commettere errori.

Non hanno aiutato Alessandro nemmeno i paletti catarifrangenti che attualmente delimitano la riga di mezzaria per segnalare che più avanti sono in corso i lavori per il ripristino delle opere di sicurezza del versante della montagna dopo la frana che lo scorso dicembre si è abbattuta sulla nuova Lecco – Ballabio, in seguito ai quali il limite di velocità è stato ulteriormente abbassato.

Silvia, universitaria di 24 anni, stava salendo ed era quasi arrivata a destinazione. Se lo sarebbe trovato davanti all'improvviso, senza riuscire a evitare l'impatto in cui lei è rimasta ferita. Le auto su cui viaggiavano i due ragazzi hanno carambolato in testa cosa, schiantandosi pure contro le pareti del tunnel.

Quando i soccorritori di Areu con i volontari del Soccorso bellanese e della Croce di San Nicolò sono arrivati sul posto con i vigili del fuoco del comando provinciale, Alessandro era già morto, ucciso sul colpo tra i rottami della sua utilitaria. Silvia invece se l'è cavata con diversi traumi, ma nulla di troppo grave.

Gli accertamenti sulla dinamica sono comunque in corso. Se ne occupano gli agenti della Polizia stradale. E' stata avviata un'inchiesta d'ufficio per omicidio colposo.

Intanto quest'oggi i giocatori dell'under 17 dell'Inter impegnati nel campionato di categoria e gli under 16 impegnati in amichevole scendono in campo con il lutto al braccio per ricordare il loro dirigente accompagnatore. “FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i suoi familiari”, è il messaggio della società.