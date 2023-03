Alessandro Dallatorre, chi è la vittima dell’incidente sulla Lecco-Ballabio

Alessandro Dallatorre

Grande commozione nel mondo del calcio giovanile milanese ma non solo. Sono tanti gli amici e i conoscenti, oltre naturalmente ai familiari, che piangono la scomparsa di Alessandro Dallatorre, il 26enne di Sesto San Giovanni vittima dell’incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato 25 marzo sulla superstrada Lecco-Ballabio. L’auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente in galleria con un’altra macchina e per Alessandro non c’è stato nulla da fare.

La passione per il calcio

Alessandro Dallatorre abitava a Sesto San Giovanni e, dopo il diploma al liceo scientifico Nicola Moreschi di Milano, si era laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Scienze Politiche. Ma la grande passione era il calcio, giocato e insegnato. Alessandro era allenatore della scuola calcio dell’Inter, pur essendo lui tifoso del Milan. In precedenza aveva guidato i bambini della Lombardina, società satellite di quella nerazzurra. Probabilmente sognava un futuro nel mondo del calcio, essendo anche iscritto alla associazione italiana dei direttori sportivi

Il dolore

A poche ore dalla tragedia la notizia è iniziata a circolare. Sulla pagina Facebook del ragazzo è apparso questo messaggio che incarna il dolore di tanti: “Voglio ricordarti come un Grande Ragazzo con la voglia di stare in campo con i tuoi ragazzi dell’Inter!! Ci siamo abbracciati sabato scorso in campo e non posso pensare di non poterlo fare più! Riposa in pace e guarda i tuoi ragazzi dal cielo Ciao Ale”