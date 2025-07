Con l’auto nel canale. Morta donna di 61 anni. Ipotesi di un malore: nessun segno di frenata

(Pavia) Nessuno ha visto l’auto uscire di strada. Un altro automobilista in transito ha notato il bianco della carrozzeria della Fiat Seicento tra gli alberi, uscita di strada e finita nel canale che scorre parallelo alla carreggiata. Era comunque successo da poco, ma per la donna al volante non c’era ormai più nulla da fare, trovata già priva di vita. Marisa Mantegazzi aveva 61 anni, residente ad Albuzzano. Le cause del decesso dovranno essere accertate, se verrà disposto l’esame autoptico, che il magistrato potrebbe però non ritenere indispensabile non essendoci ipotesi di responsabilità di terzi né altre persone coinvolte. Potrebbe infatti essere stato un malore la causa della perdita di controllo dell’auto, in un punto peraltro in cui la velocità del veicolo sarebbe stata moderata, non tale da far ipotizzare un incidente tanto grave da provocare la morte della donna.

Si tratta infatti della stretta stradina sterrata che da via Piemonte, la strada fra lo svincolo della tangenziale Ovest di Pavia e la località Sabbioni, porta al Pura Vida Farm, con l’area per eventi nota soprattutto nel periodo autunnale per il Villaggio delle zucche, ma in questo periodo attivo come centro estivo per bambini, con la piscina. Una strada a fondo chiuso sulla quale il transito è limitato ai frequentatori, anche se ieri pomeriggio nessuno è stato in grado di confermare o smentire che la donna di Albuzzano si trovasse in precedenza o forse stesse andando verso il parcheggio della piscina. L’identificazione della vittima non è peraltro stata immediata, rimasta per alcune ore in attesa di riscontri certi da parte di famigliari. I soccorsi sono scattati verso le 14 di ieri, con l’invio sul posto dei soccorsi sanitari di Areu in codice rosso, sia con l’ambulanza che con l’auto medica. Purtroppo la 61enne era già morta e il medico rianimatore non ha potuto fare altro che constatare il decesso, con l’ambulanza rientrata senza trasporto. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, per il recupero dell’automobile dal canale, oltre che della Polstrada di Pavia, che ha eseguito i rilievi e sta procedendo con gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il tratto dell’uscita di strada presenta una curva e pare che l’auto sia andata dritta senza seguire il tracciato stradale, superando il filare di alberi e terminando la corsa nel canale con acqua.