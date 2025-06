Grave dopo l’incidente a Milano

È ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano il 55enne di Osnago Abramo Formenti, che l’altra mattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla Tangenziale Est. Abramo viaggiava a bordo di un furgone. A bordo c’era anche un 77enne di Lomagna e un giovane di 25 anni, figlio di un barista sempre di Osnago. Al San Raffaele è ricoverato il più anziano, al Fatebenefratelli di Milano il più giovane. Abramo, che ha riportato un trauma cranico e uno al braccio, oltre a diverse altre lesioni, è stato invece trasferito d’urgenza al Niguarda, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Si sono scontrati con un camion guidato da un 34enne, praticamente illeso. L’incidente è successo in direzione Sud, all’altezza di Cologno Monzese. Imponente il dispiegamento di soccorritori e mezzi di soccorso, tra cui l’eliambulanza di Milano e diverse ambulanza, oltre ai vigili del fuoco. D.D.S.