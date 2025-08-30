Irregolari e pericolosi: identificati a Lecco 3 migranti autori di reati violenti

Violenze

Lecco
CronacaIrregolari e pericolosi: identificati a Lecco 3 migranti autori di reati violenti
30 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Il prefetto ha ordinato l’espulsione e il questore ne ha disposto il trasferimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio, in attesa dell’organizzazione del rimpatrio coatto

Lecco, 30 agosto 2025 - Irregolari e pericolosi. Per questo sono stati portati in un Cpr in attesa del rimpatrio coatto.

Negli ultimi giorni i poliziotti della questura di Lecco hanno fermato tre stranieri senza permesso di soggiorno. Sono un cittadino nigeriano, un egiziano e un marocchino. Oltre a non essere regolari, hanno diversi precedenti per reati violenti. Nonostante i nomi falsi, i cosiddetti alias, e sebbene non abbiano documenti, sono stati identificati tramite le foto segnaletiche e le impronte digitali confrontate con quelle archiviate nell’Afis, il Sistema automatico di identificazione tramite fotosegnalamento e impronte digitali, il database nazionale con tutti i dati di quanti sono sottoposti a procedimenti penali o amministrativi.

Il prefetto di Lecco Paolo Ponta ne ha ordinato l’espulsione e il questore Stefania Marrazzo ne ha disposto il trasferimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Sono stato portati ai Cpr di Torino, Potenza e Gradisca d’Isonzo (Gorizia), dove sono trattenuti in attesa di organizzarne il rimpatrio nei Paesi d’origine.

Anche a Como sono stati intensificati i controlli per fermare e rimpatriare migranti senza permessi di soggiorno: la provincia lariana è la terza a livello nazionale per accompagnamenti alla frontiera e rimpatri coatti.  

© Riproduzione riservata

