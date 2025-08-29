Irregolari e pericolosi: a Lecco tre stranieri portati nei centri di rimpatrio

Lecco, 29 agosto 2025 – Irregolari e pericolosi. Per questo tre stranieri senza permesso di soggiorno sono stati espulsi e trasferiti in centri per il rimpatrio, in attesa di essere imbarcati e riportati nei loro Paesi d'origine.

Gli extracomunitari in attesa di rimpatrio coatto sono un nigeriano, un egiziano e un marocchino, al momento collocati rispettivamente nel Cpd di Torino, Potenza e di Gorizia a Gradisca d'Isonzo.

I tre sono stati tutti fermati e controllati dagli agenti della questura di Lecco. Dagli accertamenti è emerso che si tratta appunto di irregolari. Non solo, hanno anche precedenti e per questo sono ritenuti pericolosi socialmente. Per questo il prefetto di Lecco Paolo Ponta li ha espulsi e il questore Stefania Marrazzo ne ha disposto il trattenimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio in attesa del successivo accompagnamento alla frontiera.

I poliziotti della Pasi, la Polizia amministrativa hanno invece chiuso un locale per cinque giorni, perché teatro di risse e aggressioni tra i clienti.