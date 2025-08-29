Violenze

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Lecco
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
CronacaIrregolari e pericolosi: a Lecco tre stranieri portati nei centri di rimpatrio
29 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
Irregolari e pericolosi: a Lecco tre stranieri portati nei centri di rimpatrio

Sono un nigeriano, un egiziano e un marocchino. Li hanno fermati gli agenti della questura, il questore Stefania Marrazzo ne ha disposto il trattenimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio in attesa del successivo accompagnamento alla frontiera.

Un'autopattugia della Polizia

Lecco, 29 agosto 2025 – Irregolari e pericolosi. Per questo tre stranieri senza permesso di soggiorno sono stati espulsi e trasferiti in centri per il rimpatrio, in attesa di essere imbarcati e riportati nei loro Paesi d'origine.

Gli extracomunitari in attesa di rimpatrio coatto sono un nigeriano, un egiziano e un marocchino, al momento collocati rispettivamente nel Cpd di Torino, Potenza e di Gorizia a Gradisca d'Isonzo.

I tre sono stati tutti fermati e controllati dagli agenti della questura di Lecco. Dagli accertamenti è emerso che si tratta appunto di irregolari. Non solo, hanno anche precedenti e per questo sono ritenuti pericolosi socialmente. Per questo il prefetto di Lecco Paolo Ponta li ha espulsi e il questore Stefania Marrazzo ne ha disposto il trattenimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio in attesa del successivo accompagnamento alla frontiera.

I poliziotti della Pasi, la Polizia amministrativa hanno invece chiuso un locale per cinque giorni, perché teatro di risse e aggressioni tra i clienti.

