Galbiate, travolta da un pirata e abbandonata in strada: dopo giorni di agonia Luisa è morta

Galbiate (Lecco), 26 giugno 2024 – È morta Luisa Spreafico, la 69enne di Malgrate che lunedì mattina è stata travolta da un pirata della strada a Galbiate. Nel pomeriggio di oggi, i sanitari del reparto di Rianimazione dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, che la stavano assistendo, ne hanno dichiarato il decesso, al termine delle procedure e del periodo di osservazione per constatarne la morte cerebrale avviati questa mattina.

Luisa era presidente del Movimento Terza Età ed era una volontaria in parrocchia. Amava l'arte e amava i viaggi e, spesso, insieme al marito Alessandro Butta, organizzava viaggi culturali.

La pensionata, dopo essere stata investita e scagliata sotto un guardrail a bordo della Sp 70, per non si è mai più ripresa. Quando è stata soccorsa era in arresto cardiaco. È stata operata d'urgenza per cercare di ridurre le fratture e i traumi che ha riportato, ma le lesioni cerebrali che ha subito erano troppo gravi. Chi l'ha falciata, senza fermarsi a prestarle soccorso, è stato individuato dagli agenti della Polizia locale di Galbiate insieme ai carabinieri della caserma di Olginate. Il pirata è stato al momento denunciato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga.