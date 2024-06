Galbiate, travolta da un’auto e abbandonata in strada: una traccia dalle telecamere

Galbiate (Lecco) – Possibile svolta nelle indagini sul pirata della strada che, l’altro giorno, a Galbiate, ha travolto e abbandonato sul ciglio della carreggiata, come se fosse un sacco di spazzatura, Luisa Spreafico, una pensionata di 69 anni di Malgrate.

Chi l’ha quasi uccisa sarebbe stato immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installate in zona, gestite da un sistema informatico che legge le targhe dei veicoli in transito. Determinante pure la testimonianza di chi per primo ha soccorso Luisa e soprattutto il lavoro svolto dagli agenti della Polizia locale del comandante Danilo Bolis, con accertamenti direttamente in strada, attraverso l’analisi di alcuni frammenti dell’auto con cui la 69enne è stata investita, e riscontri in base ai diversi elementi raccolti.

"Non comment, le indagini non sono chiuse", si limita tuttavia a rispondere proprio il comandante Danilo Bolis. Dalla Procura hanno infatti imposto il massimo riserbo, probabilmente anche per non concedere vantaggi e possibili appigli al pirata. Intanto Luisa è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione è riuscita, ma la prognosi per lei resta estremamente riservata. Al momento è ricoverata sotto stretta osservazione nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Determinante saranno le prossime 48 ore. Quando i soccorritori l’hanno raggiunta, era in arresto cardiaco. Ha riportato diversi traumi. Chi l’ha falciata, mentre camminava sulla provinciale per Colle Brianza, l’ha scaraventata oltre il guardrail: l’impatto è stato così violento, che è impossibile che l’investitore non se ne sia accorto.