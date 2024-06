Galbiate, donna investita e sbalzata sotto il guardrail: gravissima in ospedale

Galbiate (Lecco) – Grave incidente a Galbiate: una donna di 69 anni è stata investita ed è stata portata all’ospedale di Lecco in gravissime condizioni.

E’ accaduto poco prima delle 11 in via Mozzana, nella frazione Bartesate. La donna, a piedi, è stata sbalzata sotto il guardrail e quando sono arrivati i soccorsi, con automedica e ambulanza, era in arresto cardiaco. I soccorritori le hanno quindi praticato le manovre di rianimazione mentre la trasportavano in ospedale.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.