Droga nella scatola del cambio, arrestati due marocchini: “Scusateci, ci spiace''

Olginate (Lecco), 2 luglio 2025 – Avevano nascosto la droga nella scatola della leva del cambio dell'auto. Non si vedeva, ma si sentiva. Gli agenti della Polizia locale di Olginate e della questura hanno arrestato due spacciatori: sono due stranieri di 23 anni del Marocco. “Ci spiace”, si sono scusati i due in tribunale.

La droga

I due sono stati fermati durante un posto di controllo stradale: appena si sono sporti nell'abitacolo dell'auto su cui viaggiavano i due, i poliziotti della Locale sono stati investiti da un forte odore di hashish. Non hanno dovuto cercare nemmeno molto per individuare dove lo nascondevano: nel vano della leva del cambio. Più di due gli etti di droga trovati e sequestrati: due panetti da centro grammi ciascuno, più un'altra decina di grammi o poco meno di palline in pronta vendita in un calzino. Sono stati sequestrati anche i loro telefoni cellulari e i soldi che avevano, poco meno di 400 euro in contanti, probabilmente l'incasso dello spaccio di giornata.

Banditi da Lecco e provincia

In attesa di essere processati, i due sono stati banditi da Lecco e provincia. Entrambi i 23enni sono in Italia senza permesso di soggiorno e senza documenti: quello alla guida ha solo una patente marocchina, valida tuttavia esclusivamente in Marocco. I due sono stati accompagnati in questura, dove sono stati dichiarati in arresto per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, poi, dopo una notte in camera di sicurezza, sono stati trasferiti in tribunale per la prima udienza del processo. Il giudice, con cui si sono scusati, ha convalidato l'arresto e disposto nei loro confronti il divieto di dimora a Lecco e in tutta la provincia di Lecco.