È caccia a un’auto pirata a Galbiate: grave una donna sbalzata oltre il guard-rail

Galbiate (Lecco) – Quando un automobilista di passaggio l’ha vista, scaraventata oltre il guard-rail lungo la strada, la donna era ormai in condizioni critiche, priva di sensi e con ferite gravisisme. L’uomo si è fermato e avvicinato, e con lui anche alcuni ciclisti. Immediata la richiesta di soccorso. Il medico del 118 ieri mattina poco prima delle 11 in via Mozzana a Galbiate, frazione Bartesate, ha trovato la donna, 69 anni di Malgrate, in condizioni molto gravi, con traumi multipli e in arresto cardiocircolatorio. Chiaramente urtata da un veicolo che l’ha sbalzata a lato della strada, il cui conducente non si è fermato. È stata trasportata all’ospedale di Lecco e ricoverata con prognosi riservata.

La polizia locale di Galbiate, coordinata dalla Procura di Lecco, ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Nessun testimone ha assistito all’investimento della donna: al momento non si sa che tipo di veicolo l’abbia urtata, ma nemmeno l’orario in cui è avvenuto l’incidente. La zona è coperta da telecamere che ora saranno acquisite, ma occorrerà prima di tutto arrivare a capire la fascia oraria su cui concentrarsi, per identificare i veicoli passati da quel tratto di strada.

Presumibilmente il pirata stava viaggiando da Galbiate verso Bartesate, la stessa direzione in cui camminava la sessantanovenne, a lato della strada, in un tratto privo di marciapiede. La donna sarebbe stata quindi colpita alle spalle e scaraventata con violenza oltre il guard-rail, per rimanere priva di sensi in un punto non immediatamente visibile da chi percorre la strada in auto o in bicicletta. Le indagini sono condotte dalla polizia locale ( nella foto il comandante Danilo Bolis ) per risalire a chi l’ha investita senza fermarsi, partono quindi con molte difficoltà, tra cui l’impossibilità, al momento, di stabilire un ipotetico orario in cui collocare l’investimento.