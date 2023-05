Frana di Varenna, Trenord: mettetevi in viaggio solo in caso di necessità. Come muoversi

Varenna, 20 maggio 2023 – Restare a casa. E' il consiglio che arriva da Trenord per fronteggiare l'emergenza provocata dalla frana che venerdì mattina a Varenna ha travolto e interrotto sia la Sp 72, sia la linea ferroviaria Lecco – Sondrio. “Si invitano i clienti a mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità”, è l'appello che arriva dai dirigenti del servizio di trasporto pubblico regionale. Vale anche e soprattutto per i turisti diretti in Valtellina e in Alto Lario, oltre che a Varenna stess, la piccola perla del Lago di Como, dove tra l'altro c'è Villa Monastero, il cui museo al momento resta però chiuso fino al prossimo week end per lavori programmati.

Varenna, la galleria sfondata dalla frana che ha danneggiato anche la linea ferroviaria

Per domenica resta comunque confermato il piano di emergenza straordinario di circolazione in treno e in bus per garantire i collegamenti e permettere gli spostamenti. La circolazione dei treni fra Lierna e Bellano rimane sospesa a tempo indeterminato. I treni della linea regionale Milano – Lecco – Sondrio -Tirano circolano nelle tratte tra Milano e Lierna e Bellano e Sondrio -Tirano. Effettuano tutte le fermate previste per le corse della linea locale Lecco - Sondrio. Ai passeggeri sono suggeriti percorsi sostitutivi su bus. Ulteriori provvedimenti e aggiornamenti per i giorni successivi saranno comunicati sul sito Trenord.it e sull'app.

A sud, i treni circolano fra Milano Centrale e Lierna, effettuando tutte le fermate fra Lecco e Lierna. Da Milano i viaggiatori diretti verso l’Alto Lago e la Valtellina devono scendere a Lecco, dove sono attivati due collegamenti sostitutivi su bus: uno tra Lecco e Colico per chi deve poi recarsi in Valtellina; l'altro tra Lecco, Bellano e Varenna per chi deve raggiungere l’Alto Lago. A nord, i treni circolano fra Sondrio/Tirano e Bellano, effettuando tutte le fermate fra Sondrio e Bellano. I passeggeri diretti a Lecco o a Milano devono scendere a Colico, dove possono proseguire il viaggio su bus con destinazione Lecco. Da Lecco i passeggeri possono raggiungere la propria destinazione in treno, verso nord fino a Lierna o verso sud fino a Milano Centrale o Milano Porta Garibaldi. Per gli spostamenti fra Milano e Lecco, si suggerisce ai viaggiatori di utilizzare la linea S8 Milano Porta Garibaldi - Carnate - Lecco.

“Considerata l’emergenza in corso, sono da prevedere lunghe attese a Colico in direzione Milano e a Lecco verso la Valtellina – avvertono da Trenord -. Si invitano i clienti a mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità. Insieme alle istituzioni locali, stiamo cercando di reperire il maggior numero possibile di bus”. Per l’assistenza ai passeggeri, sono stati disposti presìdi straordinari nelle stazioni. Per domenica si prevede tempo incerto e pioggia, probabilmente quindi in pochi si metteranno in viaggio verso le destinazioni turistiche. Lunedì mattina però studenti universitari e delle scuole superiori e lavoratori si dovranno necessariamente spostare e dovranno affrontare parecchi disagi e ritardi.