Incidente ad Abbadia Lariana, ciclista investito sulla Statale 36: non ci sono strade alternative per chi si sposta in bici

Abbadia Lariana (Lecco), 29 giugno 2025 – Un ciclista di 70 anni è stato investito sulla Statale 36. La Superstrada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire. L'incidente è successo intorno a mezzogiorno e mezzo.

Un cicloamatore 70enne in sella alla sua bici da corsa stava percorrendo la Statale 36 in direzione nord, da Lecco verso Sondrio, nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana, l'unico dove possono transitare anche i ciclisti perché non ci sono strade alternative.

Un automobilista in transito lo ha investito, un impatto fortunatamente non ad alta velocità, anche a causa del traffico intenso. Per soccorrerlo dalla sala operativa del 112 hanno mobilitato prima i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu e i soccorritori volontari del Soccorso degli alpini di Mandello del Lario, poi anche i sanitari dell'eliambulanza di Sondrio.

La Statale è stata temporaneamente chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con code e rallentamenti, sotto il sole a picco. Una volta trasferito il paziente in ospedale e ripristinato il passaggio, la situazione è tornata velocemente alla normalità.