Fermi al palo otto alloggi per i più fragili

CERNUSCO LOMBARDONE (Lc)I lavori sono fermi al palo. Non ha ancora aperto il cantiere per la realizzazione di otto appartamenti per anziani, diversamente abili e persone non autosufficienti in una palazzina di Cernusco Lombardone, la cosiddetta Palazzina 21 di piazza della Vittoria, in centro al paese. Il progetto prevede la riconversione di otto alloggi che erano gestiti dall’Aler in case appunto per non autosufficienti, con un investimento di 1,2 milioni tramite fondi del Pnrr. Centomila euro sono stati destinati al Comune per l’acquisto degli arredi.

L’iniziativa era stata annunciata già nel dicembre 2023 dall’assessore lombardo alla Casa e Housing sociale Paolo Franco (nella foto), e dal sottosegretario regionale Mauro Piazza, per essere rilanciata a più riprese. A distanza di quasi due anni però la riconversione non è ancora iniziata, nonostante tutti gli appartamenti siano stati liberati: 5 erano già sfitti, gli altri tre abitati da assegnatari per i quali è stata trovata un’altra sistemazione.

Nella Palazzina 21 verranno realizzati pure spazi comuni per la socialità, una cucina in condivisione, una palestra per la fisioterapia e locali per il custode. I lavori, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbero essere avviati a settembre: ci conta almeno il sindaco, Gennaro Toto. La scadenza per la chiusura del cantiere e il taglio del nastro inaugurale è fissata per il dicembre 2026, ma si sa già che la tempistica non potrà essere rispettata e si confida in una proroga. Il rischio è quello che poi i fondi ricevuti debbano essere restituiti.

D.D.S.