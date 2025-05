Paura in montagna, due escursionisti sorpresi dal temporale: li salvano i vigili del fuoco

Esino Lario (Lecco), 21 maggio 2025 – In mezzo ad un temporale, sotto la pioggia battente, e in un punto estremamente pericoloso. Sarebbe bastato un passo falso per scivolare e morire, oltre al rischio di essere travolti da possibili smottamenti o colate di fango o di essere colpiti dai fulmini. Due escursionisti stranieri, un uomo e una donna di trentacinque anni, sono stati recuperati e salvati dai vigili del fuoco in elicottero.

L'allarme

Un intervento particolarmente complesso, a causa delle condizioni meteo, con visibilità scarsa e molta turbolenta. Nonostante le difficoltà, i piloti e i soccorritori dei Draghi lombardi dei vigili del fuoco sono riusciti a portare a termine la missione. I due escursionisti, mal equipaggiati, sono stati sorpresi dal maltempo durante una gita sulla Grigna. Si sono persi, si sono ritrovati in una zona molto esposta e non erano nemmeno adeguatamente equipaggiati. Piuttosto che rischiare oltre, hanno almeno deciso di chiedere aiuto.

Il salvataggio

Da terra si sono messi in marcia i vigili del fuoco delle squadre Saf del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano, mentre dall'aeroporto di Malpensa sono decollati in elicottero i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco. Questi ultimi prima sono riusciti a localizzare e individuare i due dispersi, e poi a recuperarli in sicurezza, usando il verricello. Una volta a bordo dell'elicottero, i due 35enni sono stati poi trasferiti al sicuro a valle. L'operazione di soccorso è durata un'ora e mezza e si è conclusa con successo, nonostante appunto le condizioni proibitive.