Tragedie sul Resegone. Skyrunner cade nel dirupo. Turista in un canalone

Tragico Resegone. Due escursionisti ieri sono morti sulla montagna simbolo di Lecco. Nel pomeriggio un turista della Repubblica Ceca di 47 anni, in vacanza sul lago di Como, è precipitato in un canalone per un centinaio di metri, sotto gli occhi del figlio ventenne e di un amico di 49 anni. In tarda mattinata aveva già perso la vita in un dirupo uno skyrunner di 43 anni di Treviglio, Emiliano Margheriti, che si stava allenando con il cane al seguito. È stato proprio il cane a lanciare l’allarme, continuando a guaire ed abbaiare mentre vegliava il corpo del padrone in fondo al precipizio, come per richiamare l’attenzione di qualcuno.

Il ceco stava affrontando il sentiero numero 1, è scivolato e volato nel canalone sottostante, il Canale Valnegra, un salto di un centinaio di metri. Dalla base di Caiolo sono subito decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Sondrio, con a bordo, oltre ai piloti, un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso, operatore del Sossorso alpino, che hanno individuato sia la vittima, morta sul colpo, sia il figlio e l’amico, sotto shock e letteralmente paralizzati e ammutoliti per quanto accaduto. Mobilitati di supporto pure i volontari del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana della stazione di Lecco. I soccorritori hanno recuperato la salma dell’uomo e i due superstiti.

Poche ore prima, intorno a mezzogiorno e mezzo, i soccorritori dell’eliambulanza, ma di Como, erano già intervenuti sul Resegone, sul versante verso Morterone, in Val Caldera, per un un un uomo di 43 anni di Treviglio, Emiliano Margheriti, precipitato anche lui in un canale, il Canalone Bobbio. Con Emiliamo c’era solo il suo cane, un meticcio. Il cane lo ha raggiunto e lo ha vegliato: continuava a guaire e abbaiare, un altro escursionista di passaggio ha notato a distanza prima l’animale e poi il corpo privo di vita di Emiliano. Il cane è stato affidato ai carabinieri, che poi lo hanno portato ai familiari di Emiliano.

In prima mattinata i soccorritori dell’eliambulanza avevano recuperato un uomo di 58 anni a Valmadrera, dopo una brutta caduta lungo il sentiero della Vasche, ferito ma vivo. Giovedì a perdere la vita era stato invece Nadir Bonacina, pensionato di 78 anni di Mandello del Lario, caduto per una ventina di metri lungo il Sentiero dei fiume, nei boschi vicino a casa. "In questo periodo di transizione tra la stagione invernale e quella primaverile, è fondamentale prestare la massima attenzione quando si va in montagna – avvertono gli esperti del Soccorso alpino, appellandosi direttamente agli appassionati di montagna –. Programmate l’itinerario con attenzione, considerando le previsioni e le condizioni del terreno".