Edoardo Galli scomparso, forse in viaggio verso la Russia. In campo per le ricerche anche il campione di trial Matteo Grattarola

Colico (Lecco), 26 marzo 2024 – Proseguono a oltranza le ricerche di Edoardo Galli, il 17enne di Colico scomparso da casa da giovedì scorso. La zona dove si stanno concentrando i soccorritori è quella del Monte Legnone, la più alta montagna della provincia di Lecco, ma anche dell'Alpe Paglio e del Giumello a monte di Casargo in Valsassina. Le condizioni meteo non aiutano, perché in quota c'è neve. In campo ci sono decine di vigili del fuoco: sono arrivati pure da fuori provincia.

Partecipano alle ricerche pure i tecnici del Soccorso alpino. Sta cercando Edoardo pure Matteo Grattarola, il campione moto di trial. I soccorritori stanno utilizzando tutti i mezzi disponibili: fuoristrada, moto, droni attrezzati. Edoardo prima di sparire da casa, invece che andare a scuola a Morbegno, in rete aveva cercato informazioni su come sopravvivere in autosufficienza in montagna senza cibo né acqua e come costruire bivacchi.

Con sè ha portato un sacco a pelo ma nessun altro equipaggiamento particolare. Non si esclude però che possa essere in viaggio forse verso la Russia, paese d'origine di sua madre oppure altrove. Per questo tutte le indicazioni di chi potrebbe averlo visto sono preziose per trovarlo.