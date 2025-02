Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, chi sono i due alpinisti dispersi sulla Grignetta: il lavoro, lo sport e l’amore per la montagna

Milano, 10 febbraio 2025 – Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursioni dispersi da sabato sulla Grignetta, non sono ancora stati ritrovati. Domenica pomeriggio, le ricerche si sono fermate a causa del maltempo: i soccorritori sono rientrati alla base, dopo aver rischiato più volte di essere sepolti dalle slavine.

Le ricerche in Grignetta (Foto vigili del fuoco)

Questa mattina, lunedì 10 febbraio, l'elicottero non può ancora volare nè avvicinarsi alla montagna per un sorvolo nel punto dove è stato localizzato il cellulare di uno dei due e le squadre non possono nemmeno procedere via terra per la neve troppo bagnata e pesante che rischia di provocare valanghe. A georeferenziare il possibile punto, sono stati i vigili del fuoco grazie al sistema Imsi-catcher, che permette di individuare un telefonino triangolandone il segnale, anche in assenza di campo. Lo hanno fatto tramite i loro droni equipaggiati con il sofisticato apparato.

Le ricerche dei due alpinisti dispersi sulla Grignetta

Cristian Mauri

Cristian Mauri, classe 1976, ha 49 anni. Abita a San Maurizio, Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. È uno sportivo, skyrunner e con un grande amore per la montagna. Conosce bene la Grignetta, dove va spesso, sempre ben equipaggiato. È volontario dell'associazione MadeSport che organizzata Corsa dei Campanili e socio del gruppo podistico Time 4 run. Lui e Paolo Bellazzi sono colleghi, operai nella stessa azienda, ma soprattutto sono amici uniti dalle stesse passioni. Cristian è sposato con Elisa e la coppia ha un figlio di 11 anni, Riccardo. “Una persona dolcissima, solare, attivissima”, dicono di lui i compagni di una vita che lo aspettano a braccia aperte. Con due grandi amori: la famiglia e la vita all’aria aperta.

Paolo Bellazzi

Paolo Bellazzi, classe 1976, ha 49 anni. Abita a Cambiago, in provincia di Monza e Brianza. È uno sportivo, runner e con un grande amore per la montagna. Conosce bene la Grignetta, dove va spesso, sempre ben equipaggiato. Lui e Cristian Mauri sono colleghi, operai nella stessa azienda, ma soprattutto sono amici uniti dalle stesse passioni.