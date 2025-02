Cristian Mauri e Paolo Bellazzi dispersi sulla Grignetta, le ricerche nel canalone Caimi. Incognita meteo

Lecco, 10 febbraio 2025 – Ora di apprensione nel Lecchese e in Brianza: non sono ancora stati trovati Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursioni dispersi da sabato sulla Grignetta, nel Lecchese.

Domenica pomeriggio, le ricerche si sono fermate a causa del maltempo: i soccorritori sono rientrati alla base, dopo aver rischiato più volte di essere sepolti dalle slavine. Questa mattina, lunedì 10 febbraio, l'elicottero non può ancora volare nè avvicinarsi alla montagna per un sorvolo nel punto dove è stato localizzato il cellulare di uno dei due e le squadre non possono nemmeno procedere via terra per la neve troppo bagnata e pesante che rischia di provocare valanghe. Ma, sono pronte in base diverse squadre del Cnsas.

Le squadre delle Stazioni di Lecco e Valsassina – Valvarrone si alternano, in collaborazione con Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Al momento sono pronte in base diverse squadre del Cnsas; l’evoluzione delle condizioni meteorologiche sarà determinante per la strategia da seguire nelle prossime ore, a partire dalle aree da vagliare e dall’impiego di diversi mezzi, come gli elicotteri. Ieri, le squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno setacciato i sentieri della Grignetta, con l'ausilio dell'elicottero Drago dall'alto. Le bonifiche effettuate sui percorsi primari e nei canali (tra questi il Caimi, il Porta, il Cecilia e altri) non hanno dato esito.

Uno dei cellulari dei due alpinisti è stato geo localizzato nel canalone Caimi della Grignetta. A georeferenziare il possibile punto dove si trova il telefonino, sono stati i vigili del fuoco grazie al sistema Imsi-catcher, che permette di individuare un cellulare triangolandone il segnale, anche in assenza di campo. Lo hanno fatto tramite i loro droni equipaggiati con il sofisticato apparato. Oggi i soccorritori dovrebbero riuscire a raggiungere il punto dove è stato captato il segnale.

Si fa così avanti l'ipotesi che i due amici e colleghi siano scivolati in un canalone nonostante fossero esperti escursionisti, appassionati proprio di quelle zone e della Grignetta su cui salivano quasi ogni fine settimana.

È ormai il terzo giorno che Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi classe 1976, residenti rispettivamente a Vimercate e Cambiago, mancano da casa. I due, sabato scorso, non hanno fatto rientro a una escursione i Grignetta. L’allarme era scattato nel primo pomeriggio con i tecnici del Soccorso Alpino hanno subito setacciato, nonostante condizioni meteo proibitive, buona parte dei probabili itinerari affrontati dai due escursionisti.