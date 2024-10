Civate, camion in contromano sulla Statale 36 (per quasi un chilometro): l’allarme con i clacson

Civate (Lecco), 22 ottobre 2024 – Con il camion in contromano sulla Statale 36. Nel pomeriggio di oggi un autotrasportatore alla guida di un bilico ha imboccato la Milano – Lecco in contromano. Il camionista è stato fermato all'altezza di Civate. Viaggiava in direzione nord, verso Lecco, ma nella carreggiata sud, da Lecco per Milano. Forse è entrato in Superstrada dallo svincolo di uscita per Erba e Como, che ha affrontato anch'esso dalla parte sbagliata.

Gli altri automobilisti in transito che se lo sono visti venire addosso si sono attaccati ai clacson per strombazzargli e hanno ripetutamente “sfanalato” per avvisarlo dell'enorme e pericoloso sbaglio. Prima di accorgersi dell'errore, azionare le quattro frecce e accostare sulla corsia di emergenza, il camionista ha comunque percorso quasi un chilometro dalla parte sbagliata, cercando poi di raggiungere lo svincolo successivo.

Lo hanno però bloccato prima gli agenti della Polizia stradale, che lo hanno scortato, in retromarcia, fino al punto più agevole per manovrare e uscire dalla 36. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e sono stati limitati pure i disagi, a parte qualche rallentamento.