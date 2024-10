Maxi tamponamento sull’A4 fra Dalmine e Capriate: 5 mezzi coinvolti e 30 feriti. Dieci chilometri di coda verso Milano

Brescia, 22 ottobre 2024 – Uno scontro fra un’auto e quattro furgoni ha mandato in tilt questa mattina la circolazione sull’autostrada A4 Milano-Venezia in direzione del capoluogo lombardo nel pieno dell’orario di punta e degli spostamenti diretti ai luoghi di lavoro. Trenta le persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure prestate da ambulanze e automediche arrivate sul posto a sirene spiegate. Lo schianto si è verificato intorno alle 7 e 30 di questa mattina nel tratto fra Dalmine e Capriate San Gervasio. Già intorno alle 8 la coda in direzione di Milano superava i nove chilometri (in aumento) nel tratto fra Bergamo e la barriera di Milano Est.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente e il personale della Seconda Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto di alcuni chilometri, a ridosso del punto in cui si è verificato l’incidente si circola su due corsie. Areu, la centrale operativa regionale del soccorso e delle emergenze, ha inviato sul posto quattro ambulanze e un’automedica. Tre le persone portate in ospedale in codice giallo, con diverse contusioni e sospette fratture, al Gavazzeni di Bergamo e all’ospedale di Zingonia. Ai viaggiatori provenienti da Brescia e diretti verso Milano si consiglia di utilizzare la Bre-Be-Mi.