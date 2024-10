Auto si ribalta nella galleria Dorio della Statale 36: tre feriti

Dervio (Lecco), 23 ottobre 2024 – Incidente in una galleria della Statale 36. Tre i feriti. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi nella galleria Dorio, nel tratto della Superstrada tra Dervio e Dorio in direzione nord, verso Colico.

L'auto ribaltata nella galleria della Statale 36

Un 43enne al volante di una utilitaria ha sbandato e perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. A bordo c'erano anche due pensionate di 71 e 72 anni. Sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e dai volontari del Soccorso bellanese, insieme ai vIgili del fuoco, agli agenti della Polizia stradale e ai tecnici di Anas.

Per consentire l'intervento di soccorso, la corsia di sorpasso, dove è avvenuto l'incidente è stato temporaneamente chiuso, con l'istituzione di un temporaneo restringimento di carreggiata. I tre che viaggiavano sull'auto fortunatamente non hanno hanno riportato ferite gravi, nonostante il ribaltamento e nonostante siano stati colpiti da quanto c'era nell'abitacolo.

I precedenti

In mattinata invece un autotrasportato alla guida di un camion carico di assi di legno, ha perso parte del carico nel tunnel del monte Barro, sempre sulla 36 in e sempre in direzione nord, da Milano verso Lecco, mentre ieri un camionista ha imboccato la Milano – Lecco in contromano.