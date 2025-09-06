Carlo Acutis e la Comunione a 7 anni: “Quel giorno accadde qualcosa di grande in lui”

La Valletta Brianza (Lecco) – Il cammino verso la santità dell'influencer di Dio passa anche dalla Valletta Brianza. Carlo Acutsi, il ragazzino morto a Monza nel 2016 ad appena 15 anni di età, di cui Papa Francesco ha riconosciuto un secondo miracolo spiandone la strada verso la canonizzazione, ha infatti ricevuto la Prima Comunione nel monastero della Bernaga, a La Valletta Brianza appunto.

Il patrono di internet aveva solo 7 anni appena compiuti: era infatti il 16 giugno 1998. Per ricevere il sacramento dell'Eucaristia in anticipo rispetto ai suoi coetanei, gli venne riconosciuto un permesso speciale.

“E' la mia autostrada per il Cielo”: cosi lui definiva la Comunione. "Composto e tranquillo durante il tempo della santa Messa, ha cominciato a dare segni di impazienza mentre si avvicinava il momento di ricevere la Santa Comunione – ricorda quel momento la superiora dell'epoca nel libro ‘'Dall'informatica al cielo'’di Nicola Gori -. Con Gesù nel cuore, dopo aver tenuto la testina tra le mani ha incominciato a muoversi come se non riuscisse più a stare fermo. Sembrava che fosse avvenuto qualche cosa in lui, a lui solo noto, qualche cosa di troppo grande che non riusciva a contenere. Le monache più vicine all'altare non potevano fare a meno di guardarlo con profonda commozione, se pure attraverso le sottili tendine della grata, e intuire che Carlo aveva come appagato il desiderio di una grande attesa”.

Nel monastero della Bernaga al Lissolo di Perego sono ritirate le Romite Ambrosiane.