11:01

Gabriele Salvatores in completo Armani per il saluto allo stilista

È andato via un pezzo di bellezza della vita". Gabriele Salvatores arriva alla camera ardente di Giorgio Armani con un completo realizzato dallo stilista a cui era legato da grande affetto. "Forse è esagerato dire amico ma mi voleva bene e gli volevo bene anche io" ha detto raccontando che si erano conosciuti "tanti anni fa e lui ci aveva regalato i primi abiti per il teatro". "Quando Mediterraneo ha vinto l'Oscar - ha detto citando un "bel ricordo" - cercavo tra questi orrendi tuxedo americani e alla fine Giorgio mi chiamò regalandomi un bellissimo smoking blu notte che conservo ancora". Di lui ricorda l'amore per "il cinema e il teatro, ci era più vicino". Il primo incontro con lo stilista avvenne al teatro dell'Elfo "quando venne a vederci e poi da allora ci siamo sempre visti nelle occasioni importanti". E anche l'ultimo film Ritorno di Casanova l'abbiamo girato nel suo albergo, la casa di Servillo era in una camera del suo albergo. Ci metteva a disposizione casa sua come fosse nostra". "Al di là della moda e dell'aspetto industriale, è stato un genio anche da quel punto di vista, il Paese perde un uomo che era capace di pensare prima alla vita e poi al suo lavoro, ci ha regalato la semplicità, una visione. Armani - ha concluso - è il modello di persona che ho sempre ammirato e che vorrei essere".