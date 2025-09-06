Tanti, tantissimi milanesi ma anche turisti e vip di moda e spettacolo per l’ultimo omaggio a Giorgio Armani.
Si è aperta alle 9 di oggi, sabato 6 settembre 2025, la camera ardente di Giorgio Armani, il più grande stilista italiano di tutti i tempi morto il 4 settembre all’età di 91 anni. L’ultimo saluto potrà essere dato all’Armani/Teatro di via Bergognone 59 a Milano, dove si trova il quartiere generale del Gruppo. La camera ardente sarà aperta fino alle 18 e osserverà lo stesso orario anche domani, domenica 7 settembre.
In queste ore si sono già presentate migliaia di persone non solo da Milano, la città d’adozione di Giorgio Armani, che per lunedì ha proclamato il lutto cittadino. Lo stesso giorno si terranno i funerali in forma privata come da desiderio del maestro nato a Piacenza l’11 luglio del 1934. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Decine i vip di moda e spettacolo che stanno rendendo omaggio al maestro.
"C'è chi ha l'orecchio assoluto, Giorgio Armani invece aveva l'occhio perfetto". È il "ricordo più forte" che ne ha l'architetto Massimiliano Fuksas, arrivato alla camera ardente insieme alla moglie Doriana. "Lui non sbagliava mai: se diceva 'va bene' era così perché - ha spiegato l'archistar - aveva un occhio perfetto". "Era parte della nostra vita - ha concluso -, ci lascia una grande umiltà, era di una gentilezza incredibile, mai arrogante in un Paese come il nostro".
Per Maria Grazia Cucinotta Giorgio Armani è "un pezzo di vita, una delle cose più importanti della mia vita". L'attrice e produttrice cinematografica, arrivando alla camera ardente dello stilista a Milano, ai cronisti ha detto commossa che "oggi è giusto essere qui. Sono venuta a dirgli grazie". "Dal 1994 ad adesso, 30 anni passati assieme" ha rimarcato la 57enne ex modella, ricordando che "ogni volta che ci vedevamo ci abbracciavamo". L'abbraccio più bello? "Quando ho fatto la prova dell'abito da sposa: ero da sola, c'erano lui e Roberta ed è stato un abbraccio importante in quel momento perché ne avevo bisogno".
Non poteva che essere re Giorgio a vestirlo per il momento più alto di tutta la sua carriera, gli Academy Awards a Los Angeles nel marzo del 1992. "Quando Mediterraneo ha vinto l'Oscar - è l'aneddoto di Gabriele Salvatores - cercavo un abito adeguato all'occasione, tra tutti i tuxedo americani Giorgio Armani mi chiamò per regalarmi un bellissimo smoking blu notte. Lo conservo ancora come una reliquia, come tante cose di 20 anni fa che sono ancora perfette".
"Armani è stato un grande maestro non solo di stile nella moda ma nella vita": così l'ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, arrivato in via Bergognone, ha ricordato Giorgio Armani. Formigoni ha voluto sottolineare "il suo atteggiamento di fronte agli altri, il tanto bene che ha fatto in maniera anonima, la sua passione per lo sport: ha salvato la mia squadra di basket". "Lascia - ha concluso - la voglia di fare bene e comprendere che l'Italia con la sua storia è qualcosa che per il mondo è un di più. Ha fatto parlare dell'Italia al mondo".
Giorgio Armani "era forte, restando semplice, una sobrietà che andava controcorrente: faceva tutto senza alzare la voce. Come le sue linee, pulite ed essenziali. Ci ha fatto capire che si puo' essere forti restando essenziali". Lo ha detto l'attore e comico Massimo Lopez uscendo dalla camera ardente. "Ricordo una volta ero in un suo negozio a provare un cappotto blu. Lui entro' e mi disse: "no, levalo, te ne do uno beige". Lo vedevo alle sue sfilate, e poi l'ultima volta una o due estati fa: io passai con il gommone e lui era sul suo yatch", ha aggiunto.
I fiori che teneva in mano Donatella Versace erano orchidee bianche. La stilista, a quanto si apprende, si è commossa entrando nella camera ardente. Quindi ha abbracciato la famiglia di Armani, a partire dal suo compagno e braccio destro, Leo Dell'Orco. Il Re della moda, scomparso il 4 settembre scorso, è stato la prima persona a chiamarla quando è morto suo fratello Gianni, il 15 luglio 1997 ed è sempre stato presente, anche il giorno della prima sfilata da lei realizzata
Per fissare la data dell'apertura del testamento di Giorgio Armani al notaio serve prima l'estratto di riassunto dell'atto di morte, documento che viene rilasciato dal Comune. Di norma a Milano, dove lo stilista è morto giovedì scorso, possono passare anche 15 giorni perché il documento venga emesso. Tuttavia in questo caso, anche per l'attenzione che c'è sul tema, i tempi potrebbero ridursi a qualche giorno. È quindi possibile che l'apertura avvenga la prossima settimana.
"Le tante persone che sono qui sono la dimostrazione della sua grandezza. Lui mi diceva sempre: 'tu sei la donna della camicia bianca'''. Così la giornalista Ilaria D'Amico, all'uscita dalla camera ardente per Giorgio Armani. "Per me era un personaggio generoso, semplice ed elegante. Ho iniziato a vestire Giorgio quando avevo 25-26 anni. E non ho più smesso''. Ricorda D'Amico: ''Lui c'è sempre stato nella mia carriera ma anche nella mia vita privata. E infatti ha vestito tutti i miei uomini il giorno del mio matrimonio''.
Continua il flusso di milanesi, turisti e personaggio di politica moda e spettacolo. In mattinata il primo ad arrivare, ancor prima dell'apertura delle porte dell'Armani Teatro, è stato il presidente di Ferrari e Stellantis, John Elkann, assieme alla moglie Lavinia. Poi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e gli ex primi cittadini milanesi Letizia Moratti e Gabriele Albertini. Tra i nomi istituzionali anche il prefetto Claudio Sgaraglia e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. In rappresentanza del mondo della moda il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, e quello onorario Mario Boselli. E poi Donatella Versace, amica di lunga data di Armani e gli stilisti Alessandro Enriquez ed Ennio Capasa. Presenti in mattinata anche gli attori Beppe Fiorello e Alessandro Preziosi, la cantante Alexia, moglie di Andrea Camerana, nipote dello stilista, la giornalista Ilaria d'Amico e la conduttrice Jo Squillo in lacrime. Ancora, l'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò e quello attuale Luciano Buonfiglio, oltre al coach dell'Olimpia Basket, Ettore Messina tra gli esponenti del mondo sportivo. A rendere omaggio al grande "Signore" della moda anche i registi Gabriele Salvatores e Giuseppe Tornatore, mentre in coda tra i cittadini è apparso il presidente della Triennale, l'architetto Stefano Boeri.
"E' come perdere un pezzo di cuore, sono 25 anni che veniamo qua a raccontare lo stile Giorgio Armani, uno stile che rimarrà assolutamente eterno perché sono convinta che lui ha saputo creare anche un gruppo che porterà avanti il marchio, ma anche lo stile Armani". Lo ha detto la conduttrice Jo Squillo, arrivando, in lacrime, alla camera ardente di Giorgio Armani. "A me ha insegnato tanto, rigoroso, disciplinato, un uomo che ha dedicato veramente tutta la vita a questa professione, ma con grande umiltà", ha aggiunto. "Mi ha insegnato l'umanità, la professionalità non è staccata dalla umanità e questo è il mondo che lui avrebbe voluto vedere cioè un mondo pieno di eleganza ma che ha un'anima - ha aggiunto - questa era la vera essenza della sua eleganza". Era un uomo "impegnato a creare la bellezza del mondo. Ci ha liberato dalle spalline, dalla costrizione del corpo, ci ha regalato un nuovo mondo", ha detto aggiungendo che "diceva tutto ciò che riteneva giusto anche a costo di sembrare un po' ruvido e a me piace quel ruvido".
È andato via un pezzo di bellezza della vita". Gabriele Salvatores arriva alla camera ardente di Giorgio Armani con un completo realizzato dallo stilista a cui era legato da grande affetto. "Forse è esagerato dire amico ma mi voleva bene e gli volevo bene anche io" ha detto raccontando che si erano conosciuti "tanti anni fa e lui ci aveva regalato i primi abiti per il teatro". "Quando Mediterraneo ha vinto l'Oscar - ha detto citando un "bel ricordo" - cercavo tra questi orrendi tuxedo americani e alla fine Giorgio mi chiamò regalandomi un bellissimo smoking blu notte che conservo ancora". Di lui ricorda l'amore per "il cinema e il teatro, ci era più vicino". Il primo incontro con lo stilista avvenne al teatro dell'Elfo "quando venne a vederci e poi da allora ci siamo sempre visti nelle occasioni importanti". E anche l'ultimo film Ritorno di Casanova l'abbiamo girato nel suo albergo, la casa di Servillo era in una camera del suo albergo. Ci metteva a disposizione casa sua come fosse nostra". "Al di là della moda e dell'aspetto industriale, è stato un genio anche da quel punto di vista, il Paese perde un uomo che era capace di pensare prima alla vita e poi al suo lavoro, ci ha regalato la semplicità, una visione. Armani - ha concluso - è il modello di persona che ho sempre ammirato e che vorrei essere".
Continuano, a quasi tre ore dall'apertura al pubblico della camera ardente di Giorgio Armani, in via Bergognone, le lunghe code dei cittadini milanesi che sono venuti a rendere tributo al celebre stilista, morto lo scorso 4 settembre all'età di 91 anni. Presente pubblico di tutte le età, dai più anziani ai più giovani. Anche diversi turisti hanno deciso di mettersi in fila per omaggiare l'icona di fama internazionale.
E' arrivata anche Donatella Versace alla camera ardente di Giorgio Armani all'Armani/Teatro in via Bergognone, a Milano. La stilista ha portato un mazzo di fiori bianchi
"Dietro un'immagine a volte fredda, Giorgio Armani era un uomo con un grandissimo calore. Lui aveva vissuto le sue difficoltà e per questo capiva quelle degli altri. Un uomo di una eleganza e di una misura straordinari. Anche in questo momento per come è stato preparato il funerale si vede la misura. Milano è piena di luoghi che ricordano Armani, sarà impossibile dimenticarlo. A Milano lascia il suo credo assoluto nel lavoro, come strumento di realizzazione personale e professionale. È un valore che Milano non perderà. È un grandissimo milanese, che ha fatto tanto per questa città". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, tra i primi a visitare la camera ardente dedicata allo stilista milanese
"Esprimo la mia affettuosa vicinanza alla nipote Roberta ed all'intera famiglia per la perdita dell'amico, Giorgio Armani, maestro di eleganza, generosità e grande umanità". Lo scrive in una nota Liliana Segre.
Bandiera civica a mezz'asta, in tutte gli uffici del Comune di Milano, in occasione del lutto cittadino che il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato per lunedì, giorno dei funerali di Giorgio Armani. In occasione delle esequie, che si svolgeranno in forma privata, l'amministrazione comunale invita cittadini, organizzazioni sociali, culturali e produttive milanesi "ad esprimere, nelle forme ritenute più opportune, il dolore e l'abbraccio dell'intera città". Alla camera ardente, allestita oggi e domenica in via Bergognone 59, è presente il Civico Gonfalone.
Si allunga a dismisura, arrivando fino a via Tortona, la fila delle persone in attesa di rendere omaggio a Giorgio Armani nella Camera Ardente allestita all'Armani Theatre di via Tortona a Milano. "Sono qui per omaggiare una grande persona che ha insegnato tanto nella sua vita, a livello di valori del lavoro. Ha dato tanto a Milano e all'Italia. Sono milanese e emiliana come lui e questi valori sono radicati in lui" ha detto una signora in coda. "Ho lavorato dieci anni con lui e con Leo Dell'orco per dieci anni - ha detto un altro signore in coda -. Collaborare con lui da una energia pazzesca. Sono emozionato, lascia a Milano un modo di vivere". "Ricordo la sua eleganza transgenerazionale, tutti noi che lavoriamo in questo settore non possiamo non pensare all'ispirazione che ha dato" ha detto un altro signore in coda.
Giorgio Armani è stata "un'icona riconosciuta e a noi dello sport ha dato uno stile inconfondibile, siamo i più invidiati. Per noi Giorgio Armani sarà indimenticabile, ha reso grande l'Italia e ha aiutato lo sport a diventare grande". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, all'uscita dalla camera ardente allestita a Milano per il grande stilista. Poco dopo anche Gianni Petrucci, presidente Federbasket, lo ha ricordato come "straordinario per classe, sensibilità,
"Era sempre affettuoso, un galantuomo abbastanza atipico, ho lavorato con alcuni di quella generazione e mi sarebbe piaciuto lavorare con lui". Lo ha detto Matteo Marzotto, presidente di MinervaHub, arrivando all'Armani Teatro per l'ultimo saluto allo stilista. "Era un grandissimo imprenditore, prima di tutto un uomo che conosceva i processi e l'industria: per cinquant'anni ha fatto bene sapendosi sempre rinnovare". Di lui rimane "un esempio per tutti quelli che fanno questo mestiere". A livello umano, Marzotto ne ricorda "la grande gentilezza sempre, sia con me che con mia madre" Marta Marzotto.
"Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. E' da lì che tutto comincia". E questo il messaggio, l'ultimo, di Giorgio Armani che scorre, insieme al volto dello stilista, sullo schermo nella camera ardente allestita in via Bergognone. La sala buia è stata decorata con un tappeto di lanterne e la bara è avvolta di fiori bianchi e un cuscino di rose. Commossa la partecipazione dei tantissimi milanesi che stanno affluendo, in silenzio, all'Armani/Silos.
Fiori bianchi e lanterne accese preparano i visitatori a entrare nella camera ardente. Dentro, il buio avvolge la sala. Un tappeto di lanterne a terra e il profumo d'incenso creano un'atmosfera quasi sacra, in un luogo dove lo stilista era solito presentare le sue collezioni che oggi appare sospeso, trasformato per l'ultimo omaggio. La bara, semplice, in legno, è posata al centro, con un mazzo di rose bianche adagiato sopra. Dietro una lastra di alabastro con un crocifisso sopra. Alle spalle del feretro, su un maxi schermo, scorre il ritratto sorridente di Armani e il suo ultimo messaggio: ''Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia''. Accanto, un picchetto d'onore di carabinieri in alta uniforme veglia in silenzio. Il gonfalone del Comune di Milano è issato a lutto. All'ingresso del Teatro, dei libri neri delle firme per chi vuole lasciare un pensiero. Un addio semplice, essenziale, come l'uomo che ha cambiato per sempre il modo di vestire.
"Io sono assolutamente favorevole alla iscrizione al Famedio, lo valuterà una commissione. Credo che non ci saranno problemi, però avendo conosciuto Giorgio e la sua famiglia credo sia rispettoso chiedere loro se la cosa fa piacere e nel caso fosse, come spero, siamo ancora in tempo per farlo quest'anno". Lo ha detto il sindaco Beppe Sala
Tra i primi ad arrivare il sindaco Beppe Sala, il presidente di Stellantis John Elkann con la moglie Lavinia, Gianni Petrucci, presidente FederBasket e Beppe Fiorello
Sono centinaia, arrivate fin dalle 7 di questa mattina, le persone in coda per dare l'ultimo saluto allo stilista. Due le file per accedere all'interno; una riservata ai dipendenti della Giorgio Armani, una alla gente comune
