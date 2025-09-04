Merate, scritte sessiste sui marciapiedi: l’autore immortalato dalle telecamere

Merate (Lecco), 4 settembre 2025 – Una lunga scia di insulti e epiteti, tracciati con la vernice di una bomboletta spray sui marciapiedi di Merate.

Il bersaglio delle volgarità probabilmente è la sua ex o un amore non corrisposto. L'autore delle scritte invece è un insospettabile uomo di mezza età, non un ragazzino immaturo come invece in molti sospettavano. Lo ha immortalato a volto scoperto e con la bomboletta in mano una delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installate tra Cassina Fra' Martino e Sartirana, le frazioni dove ha il writer sessista ha tappezzato i marciapiedi con le sue volgarità.

Sebbene abbia un volto, non ha però ancora un nome, un cognome e un indirizzo, poiché deve essere identificato. Le indagini sono comunque in corso. “E' meglio comunque che si presenti lui spontaneamente negli uffici del nostro comando di Polizia locale, per non peggiorare ulteriormente la situazione”, lo avvisa tuttavia il sindaco Mattia Salvioni. E' infatti solo questione di tempo prima che i poliziotti locali del comandante comandante Davide Mondella chiudano il cerchio. “Quanto ha commesso ci preoccupa e spaventa – prosegue il primo cittadino -. Uno che è capace di scrivere simili cose per strada e di agire a volto scoperto, potrebbe essere capace di tutto, anche di compiere azioni di violenza fisica, e non solo verbale”.