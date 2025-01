Il Lecco Woman under 15 ha un nuovo sponsor: è Baby Gang. Le calciatrici incredule, ma la società gli dà il benvenuto

Lecco, 31 gennaio 2025 – Nessuno è profeta in patria. Il detto non vale per Baby Gang che nella sua città è diventato anche sponsor del Lecco Woman under 15, la compagine femminile della Calcio Lecco 1912. Il cantante, una delle stelle della musica trap a livello europeo, reduce dai concerti a Le Bataclan di Parigi e al Forum di Assago dove a dicembre è salito sul palco insieme Geolier, Ghali, Sfera, Lazza, Fibra, Emma Marrone, è sponsor della squadra attraverso la sua etichetta “noparlatantorecords“. In rete gira anche il video in cui si vede il trapper in visita alla squadra, mentre palleggia sul campo durante un allenamento.

II ruolo di Denys Maiorino

“Anche il fratello di Baby gioca con noi, nella Primavera – spiegano dalla società – ma il suo arrivo qui come sponsor è nato in un modo diverso, grazie alla conoscenza con il nuovo direttore del settore femminile”. È stato proprio Denys Maiorino, che oltre a occuparsi di calcio è molto noto nel mondo dell’hip hop italiano dov’è stato manager di diversi dj, a portare Baby Gang al Lecco.

La squadra ha accolto con stupore ma anche sorrisi e affetto il rapper lecchese

Legami di cuore

Del resto Zaccaria Muhib è nato proprio qui, cresciuto tra la città e la vicina Calolziocorte, anche se poi la vita l’ha portato in Marocco per seguire la madre prima a Meknès e poi per un anno a Casablanca, e di nuovo in Italia dove appena adolescente è scappato di casa e ha iniziato quella vita di strada che oggi racconta in tanti dei suoi testi. Il nome d’arte Baby Gang è frutto di questi anni, nato dal soprannome che gli amici avevano scelto per lui e che oggi è diventato un vero e proprio brand.

Punti di riferimento

“Le nostre ragazze non credevano ai loro occhi quando è venuto a vederle allenarsi e si è messo a giocare con loro. Ha milioni di follower e ormai è una star internazionale, ma è anche un ragazzo semplice che è legato al territorio in cui è nato e vuole aiutare tanti giovani come lui ad esprimersi attraverso lo sport. Lo aspettiamo in tribuna nelle partite di campionato, le porte del nostro campo per lui sono sempre aperte e speriamo parli di noi sui suoi social”.​​​​​​