Baby Gang, violata la sorveglianza speciale: nuova denuncia per il trapper “socialmente pericoloso”

Solo quattro giorni fa, è salito sul palco di un Forum di Assago completamente sold out, con i più noti rapper italiani a fargli da sparring partner per la seconda tappa del tour ‘La fine del mondo’.

Baby Gang sul palco del tour ‘La fine del mondo’

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, Zaccaria Mouhib alias Baby Gang, 23 anni, è stato denunciato dai carabinieri per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a cui è stato sottoposto di recente dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale perché ritenuto "socialmente pericoloso". La Procura aveva chiesto tre anni con obbligo di soggiorno, i giudici hanno stabilito un periodo di un anno e mezzo, con deroghe specifiche per le date della tournée che toccherà anche alcune città europee.

Il controllo alle 4.55 in via Gioia

Stando a quanto emerge da un video che lo stesso artista ha postato sul suo profilo Instagram, Mouhib è stato fermato al volante della sua Lamborghini poco prima dell'incrocio tra via Gioia e via Galvani, a due passi dalla sede della Regione: secondo le informazioni a disposizione, si è trattato di un controllo di iniziativa da parte di una pattuglia di militari del Nucleo Radiomobile alle 4.55. Dopo aver identificato il conducente, i carabinieri del pronto intervento hanno riscontrato che a quell'ora Mouhib non avrebbe dovuto essere lì, in base alle regole stabilite dal Tribunale: il provvedimento sancisce infatti che il 23enne deve restare a casa dalle 22 alle 7 del mattino. Da lì è scattata la denuncia.

I guai giudiziari

Non è la prima volta che Baby Gang fa parlare di sé per problemi con la giustizia. A ottobre è arrivata la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per i disordini andati in scena il pomeriggio del 10 aprile 2021 tra via Micene e piazzale Selinunte, dove 300 ragazzi risposero alla chiamata social di Mouhib e Neima Ezza per partecipare a un videoclip in piena pandemia e poi si scagliarono contro le forze dell'ordine intervenute per disperderli. In estate, la Corte d'appello ha invece dimezzato la pena, da 5 anni e 2 mesi a 2 anni e 9 mesi, per la sparatoria della notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via de Tocqueville, durante la quale rimasero feriti due senegalesi. Sempre a luglio, Baby Gang è stato assolto in appello "per non aver commesso il fatto" dall'accusa di aver compiuto una rapina a mano armata a Vignate il 12 luglio 2021, dopo una condanna in primo grado a 4 anni e 10 mesi.