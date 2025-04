Bellano in gara. Luogo simbolo per il turismo

BELLANO (Lecco)C’è anche Bellano – con Clusone (Bg) e Monte Isola (Bs) – tra i tre borghi lombardi che rappresenteranno l’Italia nel concorso internazionale Best Tourism Villages 2025 promosso da Un Tourism, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il turismo. L’iniziativa seleziona ogni anno borghi sotto i 15mila abitanti che si distinguano per la qualità dell’offerta turistica, l’impegno nella sostenibilità ambientale e sociale, la valorizzazione delle tradizioni e l’inclusione della comunità locale nello sviluppo del territorio. Il contest permetterà alla Lombardia di "entrare in una rete globale che valorizza le destinazioni rurali più affascinanti e sostenibili del pianeta", spiegano gli organizzatori.

"Siamo entusiasti di presentare al mondo tre luoghi simbolo della nostra identità – conferma il presidente della Regione, Attilio Fontana – Sostenere i borghi significa riconoscere il valore delle nostre comunità che, con passione e visione, costruiscono un’offerta turistica autentica e sostenibile. Bellano, perla del Lago di Como che vive una straordinaria rinascita turistica; Clusone con la sua storia; Monte Isola, luogo incantevole fuori dal tempo, sono esempi virtuosi di una Lombardia che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici".

I tre borghi fanno parte della rete dei “Borghi più belli d’Italia“, dispongono di Infopoint, partecipano attivamente a progettualità regionali come il bando “Lombardia Style“ e mostrano una crescita costante dell’offerta ricettiva e delle presenze turistiche", spiega Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo.