Baby Gang di nuovo arrestato: è ai domiciliari a Lecco

Lecco, 26 gennaio 2024 – Baby Gang è stato di nuovo arrestato. Ora è ai domiciliari. Baby Gang, nome d'arte del rapper di 22 anni Zaccaria Mauhib, era sottoposto all'obbligo di dimora a Lecco, dopo essere stato condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere per una sparatoria nell'ambito di un regolamento di conti tra trapper rivali in corso Como a Milano nel 2022.

“Violenza sproporzionata”, si legge nel verdetto di colpevolezza. E ancora: “Come li arcaici cacciatori si faceva ritrarre accanto a prede animali esanimi”. L'artista ha ripetutamente violato l'obbligo di dimora, come tra l'altro testimoniato da numerosi video e reels pubblicati sul suo profilo Instagram e su quelli dei suoi fanù Quest'oggi i carabinieri lo hanno così raggiunto dove abita per arrestarlo e notificargli l'ordinanza di misura cautelare ai domiciliari appunto.

E' da quando era un ragazzino che Baby Gang ha cominciato ad avere i primi problemi con la legge. La prima volta è stato fermato nel 2012, quando aveva appena 11 anni, per aver rubato abiti in alcuni negozi di abbigliamento di Torino. Poi il coinvolgimento in rapine sui treni, l'aggressione a un poliziotto, le accuse di istigazione alla violenza con i suoi video in cui mostra armi e scimmiotta i Narcos, infine la rissa con sparatoria a Milano nel luglio 2022.

In mezzo il riformatorio, le case famiglia, il carcere vero, ma soprattutto i primi singoli, seguiti dagli album, con canzoni da milioni di visualizzazioni e la collaborazione con Guè, Emis Killa, Ghali, Rondodasosa, Baby K, Lazza, artisti di successo dei quali è diventato collega a pieno titolo. E più infrange la legge, più la sua fama cresce.