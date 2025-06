Lecco, scatta l'allarme: paura in funivia ma è un'anomalia di un sensore

Lecco, 21 gennaio 2025 – Paura in funivia. Quest'oggi la funivia tra Lecco e i Piani d'Erna è stata fermata. E' scattato un allarme e i tecnici di Itb, Imprese turistiche barziesi, che gestiscono l'impianto di risalita a fune, hanno subito sospeso il servizio. Prima della sospensione, tutti i passeggeri a bordo delle cabine in quel momento in movimento, sono stati accompagnati a destinazione, fino alla stazione di monte e di valle. Dagli accertamenti è poi emerso che si è trattata di un'anomalia di un sensore elettronico. I tecnici hanno appunto prontamente fermato l'impianto e poi, accertato che non c'era alcun pericolo ma che si trattava di un'anomalia, hanno sostituito il sensore. Dopo tre ore di stop, il servizio è ripreso regolarmente,consentendo a chi era già in quota di tornare regolarmente alla stazione di partenza.

La funivia dei Piani d'Erna

La funivia dei Piani d'Erna al momento l'unico collegamento tra Versasio a Lecco e i Piani d'Erna, località turistica a monte di Lecco, punto di partenza per numerose gite, dove si trovano parecchie seconde case di vacanze, ma dove risiedono pure una decina di lecchesi. La funivia per i Piani d'Erna è stata costruita nel 1964. La stazione di valle si trova a 710 metri di altezza, quella di valle a 1.435, per un dislivello quindi di 725 metri. E' lunga 1.695 metri. Viaggia ad una velocità di 4 metri al secondo. E' stata oggetto di diversi interventi di manutenzione e ammodernamento. Il servizio di funivia, che è un servizio di trasporto pubblico, proprio come i treni e gli autobus o i battelli, Si sta pensando di realizzare anche una strada da utilizzare solo in caso di emergenza per i Piani d'Erna.