Investe motociclista e si dilegua caccia all’automobilista “pirata”. Il centauro ricoverato a Bergamo

Stava tranquillamente tornando a casa un motociclista di 67 anni residente a Vailate, quando è stato tamponato e scaraventato a terra. E con sua grande sorpresa, l’auto che lo ha fatto cadere lo ha sorpassato e se ne è andata senza prestare soccorso. l’incidente è avvenuto ieri mattina in territorio di Quintano, sulla provinciale 2. Sul rettilineo che unisce il paese a Pieranica e poi arriva a Vailate, il motociclista è stato violentemente tamponato da una vettura che proseguiva nella sua stessa direzione, in prossimità del semaforo che regola l’accesso al paese. Il sessantasettenne è finito rovinosamente a terra, restando ferito ma vigile, tanto che si si attendeva che l’automobilista arrestasse la marcia per chiamare i soccorsi e attendesse l’arrivo delle forze dell’ordine. Invece l’auto ha proseguito la corsa. Ha avuto la forza di gridare ai presenti di controllare la targa della vettura “pirata” che si stava allontanando. Uno dei presenti, che era in auto, ha subito seguito la vettura, fotografando la targa e vedendo che alla guida dell’auto in fuga vi era probabilmente una donna. L’uomo è poi tornato sui suoi passi e ha riferito la sua testimonianza agli agenti della Polstrada di Pizzighettone.

Nel frattempo i soccorritori, arrivati sul posto del sinistro con auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema, hanno fatto intervenire un’eliambulanza che si è alzata da Bergamo, ha prelevato il ferito e in pochi minuti lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricevuto in codice giallo. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Gli agenti stanno controllando anche le registrazioni delle video camere che insistono sulla provinciale.

Pier Giorgio Ruggeri