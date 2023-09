La dura vita dei maiali

Tempi grami per i maiali, che per la verità da una vita non se la passano benissimo. O almeno da quando l’uomo preistorico ha capito che il cinghiale selvatico poteva essere addomesticato e diventare una preziosissima fonte di cibo. I romani, che la sapevano lunga, li cuocevano e ne facevano grandi scorte come rancio per i soldati nelle battaglie. Così nacque il prosciutto cotto, che oggi è uno dei maggiori protagonisti sulle nostre tavole.

Noi per contro però non riserviamo loro il debito riconoscimento dopo secoli di servigi. Nel rifugio Cuori liberi del Pavese ne sono stati abbattuti 10 esemplari dopo l’allarme peste suina scatenando la protesta degli animalisti mentre a Cesano Boscone un panino farcito con una preparazione a base di maiale sarebbe al centro di un’intossicazione alimentare collettiva durante la festa patronale della Madonna del Rosario.

Quegli animaletti tanto innocui e pacifici continuano a renderci felici anche se, dopo millenni, quella proto scimmia continua a fregarli trasformandoli alla bisogna in prosciutto crudo, braciole, lonza e lardo. E quando si mette male non esita ad addossare loro tutte le proprie colpe.