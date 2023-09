Cesano Boscone, il panino avariato e l’intossicazione collettiva alla festa patronale. Indagini in corso

Cesano Boscone (Milano), 23 settembre 2023 – Tutto è partito da un post sui social: “Scusate – si interrogava un cittadino – ma anche voi siete stati male dopo aver mangiato a quella bancarella?”. Centinaia i commenti, con decine di persone che confermavano i disturbi subito dopo aver consumato il panino farcito con una preparazione a base di maiale. Tutti attribuivano il malessere avvertiti dopo quella pietanza, consumata nel camioncino di street food in occasione delle celebrazioni per la festa patronale della Madonna del Rosario.

“Siamo stati tutti male, eravamo in sette”, commenta un utente sui social. “Anche io e i miei figli: dolori per due giorni”, replica una mamma.

La questione ha doverosamente sollevato l'attenzione dell'Amministrazione, con il vice sindaco Salvatore Gattuso intervenuto tra i commenti per assicurare i controlli allo stand incriminato di via Grandi. Ha contattato subito Ats per far partire immediati accertamenti.

“La salute delle persone è prioritaria – commenta Gattuso – e non si deve sottovalutare. Attendiamo ora gli esiti dei test eseguiti dall'Agenzia regionale di Tutela della Salute. Ritengo debbano essere eseguite scrupolose verifiche per chiarire ogni aspetto della vicenda e individuare eventuali responsabilità. L'operatore ha ritirato il lotto di cibo che avrebbe provocato i malori segnalati”.