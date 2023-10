Quando il disegno di una bimba è più dolce di una pesca succosa

Invece delle pesca un disegno ma offerto ai carabinieri.

Così una bambina di 7 anni ha voluto ringraziare i due militari di Treviglio che avevano riportato alla ragione mamma e papà in fase di divorzio che stavano litigando pesantemente davanti alla piccola e alla sorellina. Una lite oltre i limiti visto che qualcuno aveva dovuto chiamarli per evitare una deriva pericolosa.

I carabinieri avevano calmato i genitori e tranquillizzato le bambine. E avevano anche fatto di più convincendo i coniugi a scegliere una via bonaria per risolvere i loro problemi di coppia e quello dell’affido dei figli.

Per la piccola era stato uno choc ma a distanza di una anno (magari il rapporto tra mamma è papà ha preso binari pacifici oppure – ci piace pensare - la famiglia si è ricomposta) la bimba ha preso foglio e matite colorare per disegnare un’auto dei carabinieri e un militare che tiene per mano una bambina e lo ha portato in caserma.

Un grazie che non ha prezzo e che è più dolce di una succosa pesca matura.