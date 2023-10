Treviglio, bimba ringrazia con un disegno i carabinieri che avevano sedato la lite tra i suoi genitori

Treviglio (Bergamo) – Un anno fa una brutta lite tra due ex coniugi aveva costretto i carabinieri a intervenire in una casa di Treviglio. Mamma e papà, separati con sentenza internazionale, in attesa del riconoscimento del provvedimento nello Stato italiano, si contendevano il diritto di collocamento delle due figlie minori e uno dei due aveva il timore che l’altro avrebbe cercato di sottrarre le piccole portandole all’estero. A distanza di un anno da quel tremendo episodio, che l’aveva turbata molto, una bambina di sette anni ha voluto ringraziare i militari che erano intervenuti con un bel disegno.

I carabinieri, infatti, con il loro intervento erano riusciti a calmare gli animi e a favorire una mediazione bonaria in linea con il rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria nella sentenza di separazione, suggerendo di interpellare quest’ultima per la risoluzione della controversia a tutela delle bambine. Ovviamente la bambina era rimasta particolarmente turbata dall’evento, ma ha voluto testimoniare a distanza di tempo la propria gratitudine con questo piccolo gesto particolarmente apprezzato dai carabinieri di Treviglio.