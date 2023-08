Cielo minato

Brutto momento per essere un edificio storico nel centro di Milano. Fra assalti spray dei writer e distacchi di materiale, nella zona di piazza Duomo si è trascorsa un’estate complicata. Se le imprese dei graffitari sono (quasi) imprevedibili, i crolli che hanno riguardato l’Arengario e, ieri, il palazzo comunale di via Mazzini hanno invece probabilmente a che fare con la manutenzione. Che deve essere puntuale e accurata, da parte di privati ed enti pubblici. Prima che il salotto buono di Milano si trasformi in un terreno minato (dall’alto) in cui girare con l’elmetto.