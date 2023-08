Piazza Duomo, si stacca un pezzo di facciata da un palazzo. Il crollo sopra l’uscita del metrò

Milano – Questa mattina poco dopo le 8 in piazza Duomo, angolo con via Mazzini, un pezzo della facciata di un palazzo si è staccato ed è caduto sulla strada. Il crollo dei calcinacci ha interessato l’immobile comunale di via Mazzini 2 ed è avvenuto proprio sopra l’uscita della fermata della metropolitana. Fortunatamente non è rimasto ferito nessuno. Sul posto alle 8.30 sono intervenuti i mezzi della polizia locale e quelli dell’intervento rapido del Comune. L’area è stata transennata e non si può passare sotto il portico.

La scorsa settimana un crollo aveva interessato l'Arengario, sempre in zona Duomo.

Notizia in aggiornamento