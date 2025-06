Tigotà lancia una campagna di 150 assunzioni, offerte di lavoro anche a Milano: scopri le sedi e come candidarti

Milano – Tigotà, catena italiana specializzata in prodotti per la cura della persona e della casa, ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di assunzioni. L’azienda è alla ricerca di 150 nuovi collaboratori da inserire nei numerosi punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, di cui 35 in Lombardia. Le posizioni aperte sono rivolte a candidati con diversi livelli di esperienza e titoli di studio, con opportunità sia per profili junior che senior.

Le figure cercate da Tigotà

La maggior parte delle offerte di lavoro è per addetti alla vendita. Un ruolo che, si legge negli annunci, “prevede l’accoglienza del cliente, l’assistenza alla vendita, l’utilizzo della cassa, il riassortimento, l’organizzazione e la cura degli spazi espositivi e del magazzino. Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: esperienza anche breve come commesso/commessa; passione per la vendita e attitudine al contatto con il cliente”.

Ma si cercano anche molti consulenti di bellezza per il reparto “dedicato ai prodotti di profumeria, cosmesi e make-up. L’obiettivo, si legge, “sarà quello di aiutare il cliente a valorizzarsi e prendersi cura di sé, offrendogli consigli di bellezza personalizzati e professionali. Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: esperienza di commessa/commesso in realtà di profumeria/beauty care, centro estetico, erboristeria e parafarmacia; conoscenze specifiche su skin care, profumeria alcolica, make-up;

Per tutti gli annunci si richiedono inoltre “buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra; disponibilità al lavoro su turni (anche festivi), a orari spezzati e a brevi trasferte”. Come previsto dalla legge, le offerte di lavoro sono rivolte ad entrambi i sessi. È possibile candidarsi a questa pagina.

Dove sono le offerte e per quale ruolo

Milano: 1 addetto alla vendita e 1 addetto alla vendita (per categorie protette part-time)

Pavia: addetto alla vendita (per categorie protette)

Bergamo: vendita al dettaglio (part time)

Como: addetto alla vendita

Mantova: 1 addetto alla vendita e 1 addetto alla vendita (per categorie protette)

Monza: addetto alla vendita (per categorie protette)

Brescia: 1 addetto alla vendita e 1 addetto alla vendita (part time)

Castel Mella (Brescia): 1 consulente di bellezza e 1 addetto alla vendita

Cuveglio (Varese): addetto alla vendita

Rozzano (Milano): addetto alla vendita

Dolzago (Lecco): consulente di bellezza

Grezzago (Milano): addetto alla vendita

Curno (Bergamo): addetto alla vendita

Turbigo (Milano): addetto alla vendita

Rodegno Saiano (Brescia): addetto alla vendita

Cernusco sul Naviglio (Milano): addetto alla vendita

Desenzano del Garda (Brescia): 1 addetto alla vendita e 1 addetto alla vendita (part-time)

Cuveglio (Varese): 1 allievo referente di punto vendita e 1 addetto alla vendita

Garbagnate Milanese (Milano): addetto alla vendita

Noviglio (Milano): consulente di bellezza

Caravaggio (Bergamo): addetto alla vendita

San Genesio ed Uniti (Pavia): addetto alla vendita

Suzzara (Mantova): addetto alla vendita

Treviglio (Bergamo): addetto alla vendita

Castiglione delle Stiviere (Mantova): addetto alla vendita

Castronno (Varese): addetto alla vendita (per categorie protette)

Garlate (Lecco): addetto alla vendita (per categorie protette)

Legnano (Milano): addetto alla vendita (per categorie protette)

Luino (Varese): addetto alla vendita (per categorie protette)