I quartieri più richiesti in Lombardia per affittare casa. La classifica che riserva più di una sorpresa

Chi cerca una casa in affitto, dove cerca? Sicuramente non nelle principali città (Milano, Roma, Firenze) perché ormai i canoni sono inavvicinabili. Milano è il capoluogo più caro con una media di 23,6 euro/mq, segue Firenze con 21,7 euro/mq, mentre Roma è quarta alle spalle di Venezia con un canone medio di 18,7 euro/mq). È lecito immaginare che, visti i prezzi proibitivi in città, dopo l’hinterland ora le ricerche di una casa in affitto si stiano spostando anche in provincia. Almeno è quanto emergerebbe dal report di idealista/data, che ha stilato la top20 dei quartieri più ricercati da chi vuole affittare casa in Italia e che evidenzia una nutrita rappresentanza di quartieri della provincia. Nel primo trimestre 2025, infatti, le prime tre posizioni del ranking delle zone più domandate per le locazioni sono occupate da distretti che si trovano a Padova, Brescia e Guidonia Montecelio (provincia di Roma).

La Capitale, inoltre, è l’unica grande città presente nelle prime 10 posizioni. Per quanto riguarda la Lombardia, ci sono solo quattro posizioni, vediamo quali sono.