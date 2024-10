Ponte di Ognissanti 2024, dove andare in Lombardia? I turisti scelgono Milano e la Valtellina

Milano, 30 novembre 2024 – In attesa delle vacanze di Natale, arriva un primo week-end lungo dove poter staccare dalla routine quotidiana e visitare nuovi o vecchi posti. Ma quali sono le località più gettonate? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d'Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2024 e tra queste non mancano alcune città della Lombardia. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Il podio

In vetta alla classifica c’è Lucca, spinta dal successo del suo celebre evento dedicato al mondo del fumetto, seguita da Roma che si conferma sempre tra le mete preferite grazie al suo fascino intramontabile. Completa il podio Firenze, che, con il suo immenso patrimonio artistico, continua ad attrarre viaggiatori da tutto il mondo.

Le regioni, Lombardia in evidenza

A livello regionale, è la Toscana a fare la parte del leone con ben 7 città in classifica, di cui 3 nella top 10: Lucca al primo posto, Firenze al terzo e Pisa in 12ma posizione.

La Lombardia segue con 3 località: Livigno sesta, unica in top 10, Milano appena fuori in 11ma posizione e Bormio 22ma.

Perla dell’Alta Valtellina, Livigno è situata tra lo Stelvio e l’Engadina. Tra le più rinomate stazioni invernali d'Europa, offre attività sportive, shopping e specialità gastronomiche locali.

Il lago di Livigno

L'importante centro storico di Bormio rivela una storia millenaria che si lega a quella dei limitrofi comuni di Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, oltre che a quella del passo dello Stelvio. L'odierna notorietà di Bormio e delle sue Valli, definita la Magnifica Terra, si deve principalmente allo Sci, al Ciclismo e alle Terme, che hanno impresso un importante sviluppo turistico, ma innumerevoli sono le eccezionali risorse durante tutto l'arco dell'anno. Il paese di Bormio è immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove anche d'estate suggestive escursioni catturano gli sportivi.

Bormio, piana della Lute

Infine Milano “senza stagione” e sempre in crescita. Un trend ormai consolidato dal Expo (2015) in poi. Nel capoluogo lombardo, nel 2023 ci sono stati 8 milioni e mezzo di turisti in città e 11,5 milioni nell'area urbana. Il 2024 "mostra un altro segno più, siamo partiti con 527mila arrivi a gennaio e a luglio abbiamo fatto quasi 900mila turisti, in un mese é il record di tutti tempi della città”, stando a quanto ha detto il sindaco poco più di un mese fa. Nei primi sette mesi del 2024 Milano ha avuto 5,2 milioni di arrivi, “vuol dire che ci stiamo abituando ad avere circa 750mila turisti al mese”.

Turisti in Galleria Vittorio Emanuele a Milano

Anche il Veneto si distingue con 3 mete: Venezia 14ma, Verona 15ma e Peschiera del Garda 21ma, così come l'Umbria, che vede Assisi in settimna posizione, Perugia in 13ma e Spoleto 29ma. Due mete l'una per Piemonte ed Emilia-Romagna, tra le quali si distingue Torino con un ottimo quinto posto, mentre una destinazione ciascuna per Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

L’Italia batte l’estero

Come sempre, le località italiane dominano la classifica con ben 27 destinazioni su 30 all’interno del territorio nazionale. Ciononostante alcuni italiani scelgono comunque di viaggiare all’estero. mete preferite? Barcellona all’ottavo posto (prima meta estera della classifica), Parigi, che si piazza al decimo posto, e Monaco di Baviera ventiseiesima. A sorpresa, quest’anno non compaiono nella top 30 le destinazioni britanniche come Londra, a differenza degli anni scorsi.