Cultura e Spettacoli
Cultura e SpettacoliTeatro Grande, tre concerti chiudono la stagione estiva
2 set 2025
FEDERICA PACELLA
Cultura e Spettacoli
  3. Teatro Grande, tre concerti chiudono la stagione estiva

Teatro Grande, tre concerti chiudono la stagione estiva

Con tre concerti di jazz, musica da camera e opera si conclude la rassegna estiva del Teatro Grande in Provincia....

Con tre concerti di jazz, musica da camera e opera si conclude la rassegna estiva del Teatro Grande in Provincia. Questa sera alle 21, nel Parco Agricolo Regionale Monte Netto a Capriano del Colle, il Kind of Trio, formazione composta da Vittoria Izzo (tromba e voce), Laura Costantino (contrabbasso e voce) e Davide Mariotti (chitarra), proporrà un raffinato viaggio musicale attraverso celebri brani dei repertori blues, soul e jazz. In scaletta, classici intramontabili come Solitude, Blue Moon e Anthropology, a cui si affiancano interpretazioni di brani di importanti esponenti della scena jazz italiana contemporanea, come Serena Brancale e Bruno Martino.

Domani, invece, l’Ensemble del Teatro Grande tornerà a essere protagonista con Mario Marzi al sassofono e Andrea Rebaudengo al pianoforte nella Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo in Lavino a Pertica Alta. Il gran finale sarà giovedì in Piazza Municipale di Capriolo, con un recital d’Opera in cui saranno protagonisti il soprano Gesua Gallifoco e il baritono Guido Dazzini, accompagnati al pianoforte dal Maestro Luca Capoferri.

F.P.

ConcertiTeatro